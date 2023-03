L'opération a été menée sur la base d'informations parvenues à la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à Yaghmoracene (Oran) au sujet d’un entrepôt d'emballage et de conditionnement du sel non conforme aux normes dans des sacs.

Après confirmation de l'information, une patrouille s'est rendue sur place avec des agents de la direction du Commerce et de la promotion des exportations.

La fouille de l'entrepôt a permis de constater que la matière première pour le sel était chargée dans de grands sacs étiquetés comme étant du sucre blanc raffiné, a-t-on souligné.

Au cours de cette opération, un total de 18.296 kg de sel, 40 rouleaux pour l'emballage du sel, 172 sacs du même produit pour le tannage du cuir pesant 1 kg chacun, 19 boîtes en plastique pour l'emballage et deux conteneurs pour l'emballage du sel ont été saisis.

Les analyses physico-chimiques attestent que le sel ne contient pas de l’iode, a-t-on fait savoir.

Plusieurs infractions ont été notifiées au propriétaire de l’entrepôt, dont notamment non conformité du produit lors d’analyses physicochimiques, défaut d’étiquetage et non respect des conditions d’hygiène.

Un dossier judiciaire a été établi et sera envoyé aux instances juridiques une fois l’enquête achevée, a-t-on souligné.