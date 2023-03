Le président de l'Observatoire national de la Société civile (ONSC), Noureddine Benbraham a annoncé, jeudi à Alger, la création prochaine du "Centre national algérien de la formation et du renforcement des capacités de la société civile (CNFRCSC)", en vue de consolider les capacités du mouvement associatif.

S'exprimant lors d'un point de presse, M. Benbraham a fait part de "la création prochainement du Centre national algérien de la formation et du renforcement des capacités de la société civile", dans le but de "consolider les capacités" du mouvement associatif à travers le territoire national. Le même responsable a, en outre, fait savoir qu'"une équipe d'experts chargés de la formation vient d'être installée", notamment en ce qui concerne les nouveaux concepts liés à l'activité des associations.

L'ONSC qui connait "une nouvelle dynamique", réfléchit à la création d'un "Institut d'études et de recherche en société civile (IERSC)", dans le cadre des efforts de l'observatoire visant à adopter une nouvelle approche pour l'action de l'ONSC, a-t-il poursuivi, soulignant à ce titre la nécessité de partager "les expériences réussies" de la société civile algérienne, d'autant que notre pays occupe "une place stratégique en Afrique et dans l'espace méditerranéen et le monde arabe", a-t-il dit. Benbraham a appelé, par ailleurs, les acteurs de la société civile à la nécessité de "faire face au venins médiatiques qui visent la cohésion et la stabilité de l'Algérie et de sa culture", estimant que les médias nationaux (presse écrite, audiovisuelle et électronique) constituaient un élément important dans le a consolidation de la société pour pouvoir réaliser les objectifs escomptés".

Le président de l'ONSC a affirmé que la politique médiatique de l'observatoire sera mise au point en "concertation" avec les journalistes travaillant dans l'ensemble des médias nationaux.