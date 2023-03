L'université et l'école sont appelées à jouer un "rôle primordial" dans la préservation de l'environnement en aidant le citoyen à prendre conscience des enjeux de cette question, ont indiqué des spécialistes au Forum régional de l’Organisation algérienne de l’environnement et de la citoyenneté (OAEC), tenu samedi dans la wilaya d’Ain Defla.

"L’université est appelée à proposer ses services pour la protection de l’environnement", a déclaré Abdelkader Mekhaneg, enseignant à l’université Djilali-Bounaama de Khemis Miliana, lors de cette rencontre sur "Le rôle de la société dans la diffusion de la culture environnementale", organisée par le bureau local de l'OAEC, au niveau de la bibliothèque principale de la lecture publique "Hamdane Hadjadji".

L’universitaire a ajouté que le rôle de l’université est "clair" et "important", et consiste à assurer le développement de la société par le biais de "l’enseignement, la recherche scientifique et le service public".

Ainsi, il a mis l’accent sur l’importance de la fonction de l’université qui consiste à "développer la personnalité de l’étudiant et le préparer pour l’avenir, encourager la recherche scientifique liée notamment à la préservation de l’environnement et faire de l’université un moyen de changement de la société".

Pour sa part, Azizou Bouchera, cadre à la direction de l’environnement et des énergies renouvelables, a mis l’accent sur la nécessité d’intégrer l’éducation environnementale dans les programmes scolaires des trois paliers, en vue d’atteindre les objectifs consistant à former des citoyens engagés à travailler pour résoudre les problèmes environnementaux posés. Elle a souligné, dans son intervention, qu’il était, également, important de mettre en place un dispositif juridique "dissuasif" et "fort" pour mettre un terme aux différentes atteintes à l’environnement.

La même responsable a appelé, à l'occasion, à "intensifier les campagnes d’information à travers les médias et les réseaux sociaux, et à renforcer le rôle de la société civile et des associations activant dans le domaine de l’environnement".

De son côté, la cadre à la direction de l’environnement et membre du bureau de wilaya de l’OAEC, Haïfa Sebaâ, a axé son intervention sur l’importance de la formation de l’enfant sur les questions environnementales à travers les programmes scolaires et les clubs verts dans les écoles.