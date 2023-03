Les communes relevant de la daïra de Sidi Lakhdar (Mostaganem) ont bénéficié au titre de l'exercice 2023 de 23 opérations de développement dotées d'une enveloppe financière d’environ 185 millions DA, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

La cellule de communication de la wilaya de Mostaganem a ainsi indiqué que l'enveloppe financière "considérable", allouée dans le cadre du programme de développement local de l’exercice 2023 dans sa première tranche, permettra de prendre en charge les opérations de développement liées notamment à l'alimentation en eau potable (AEP), au raccordement aux réseaux d’assainissement et d’éclairage public, à l’entretien des routes, la réfection des établissements éducatifs et à l'aménagement de stades de proximité.

Dans ce cadre, il sera procédé au renforcement du réseau d’alimentation en eau potable pour les localités de Bouachria, Ouled Si Larbi, Hamaïchia et Nasria relevant de la commune de Sidi Lakhdar, parallèlement à l’extension du réseau d’assainissement de la localité de Bouachria, en plus de la réalisation de canalisations au profit des habitants de la localité balnéaire "Petit port", selon la même source.

La même collectivité locale a bénéficié de deux projets d’entretien du chemin vicinal de la localité de Regaguena et celui menant à la localité de Ouled Ghazi sur une distance de 2,2 kilomètres, outre le projet d’aménagement du stade de proximité au profit de la localité de Ouled Barroudi.

La commune voisine de Hadjadj s'est, quant à elle, dotée de 8 projets d’extension de réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement des localités de Ghazaïzia, Traba Sahel, El Hadadcha et la cité Chahid Si Hamarid Mustapha, ainsi que l’aménagement de pistes et des routes de la localité de Djebara, a-t-on fait savoir.

Le chef lieu de daïra verra lui aussi de grands travaux d’aménagement englobant les rues de la Palestine, Sakhi Khaled, le périmètre du marché quotidien, haï Karaoui Abdellah et Cheikh Hocine, en plus d’une vaste opération de rénovation de l’éclairage public pour l’étendre ensuite à l’ensemble des localités et la réhabilitation de l’école primaire "El Bouakir".

Dans la commune de Abdelmalek Ramdane, haï Boudia Charef bénéficiera de grandes opérations d’aménagement urbain dans le cadre du programme d’entretien des routes qui concerne également les localités de Ouled El Hadj, Rouaouna, Chaïbia et Naassa, selon la même source.

Visant à améliorer le cadre de vie des habitants des zones rurales et enclavées, cette opération portera sur le raccordement des localités Sokhra, Ouled El Hadi, Rouaouna et Ouled El Hadj aux réseaux d’assainissement et d’AEP, avec la réalisation d’un système de traitement des eaux usées, a-t-on souligné.