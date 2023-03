L’association "Khedda" de promotion du patrimoine chaoui a organisé samedi soir,

un spectacle en l’honneur des chanteurs chaouis de la wilaya.

La cérémonie a été organisée à l’hôtel Chelia en présence de 20 artistes, dirigés par le doyen des chanteurs chaoui Mohand Ou Amer, âgé de 88 ans et qui a exprimé sa joie de se retrouver parmi les jeunes chanteurs qu’il a appelé a œuvrer pour la conservation du patrimoine authentique de la région.

Cette cérémonie organisée en collaboration avec l’association algérienne des arts culinaires et de l’animation touristique, a donné lieu également à un hommage aux chanteurs Djamel Marounda et Halim Chiba, connu pour leurs interprétations des chansons du patrimoine chaoui. Selon le président de l’association Khedda de promotion du patrimoine chaoui, Adel Khedda, cette rencontre vise à rassembler les chanteurs de la région et à encourager la promotion du patrimoine local et en faire l’une des images de la région et un support de sa promotion culturelle et touristique.

Il a souligné que les supports porteurs de l’image des Aurès et de la région sont constitués également par les instruments typiques tels que la Gasba et le Bendir, (instrument à vent et percussion), ainsi que l’habillement traditionnel.

Les chanteurs présents à cette rencontre ont interprété des œuvres du chantre de la chanson chaouie, Aissa El Djarmouni El Harkati (1881-1946).