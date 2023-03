Un timbre-poste célébrant la "Journée internationale des femmes juges", coïncidant avec le 10 mars de chaque année, a été émis, samedi à Alger, sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Regaz, et celui du ministère de la Poste et des Télécommunications, M. Abdelouahab Bara.

La cérémonie d'oblitération de ce timbre-poste qui met en évidence "une femme juge vêtue de la robe noire et pointant de la main la balance de justice", s'est déroulée au siège du ministère de la Justice, en présence de plusieurs femmes juges.

Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Justice a salué cette "louable initiative" du ministère la Poste et des Télécommunications, qui "permettra indubitablement d'immortaliser cet événement important et d'en faire un symbole de la lutte de la femme algérienne en général et de la juge en particulier pour arracher ses droits et concrétiser le principe d'égalité entre la femme et l'homme".

Dans le même contexte, il a souligné que les femmes juges, "que ce soit dans les pays du monde ou en Algérie, ont franchi un grand pas pour arriver là où elles sont aujourd'hui", ajoutant qu'elles "ont surmonté de nombreux obstacles pour accéder aux plus hauts grades de responsabilité dans ce secteur".

Il a affirmé que les femmes dans le secteur de la Justice reçoivent "toute l'attention en termes de facilitation de leur accès aux plus hautes fonctions dans le secteur", soulignant que "le taux de femmes juges en Algérie représente actuellement 47,41%".

Les femmes juges représentent "51,16 % au Conseil d'Etat et 54,38 % au niveau des tribunaux administratifs", a-t-il fait savoir.

Le SG du ministère de la Poste et des Télécommunications a, pour sa part, indiqué que le timbre-poste se veut "un moyen de communication et notre ambassadeur" dans le monde entier.

Saluant le rôle éminent de la femme algérienne depuis l'indépendance, M. Bara a affirmé que la femme algérienne "a fait ses preuves dans divers domaines de la vie ce qui lui a permis de gravir les échelons et assumer les responsabilités".

Treize (13) femmes juges de différentes wilayas du pays ont été distinguées en leur remettant les premiers modèles de ce timbre-poste.

La journée internationale des femmes juges célébrée le 10 mars de chaque année a été choisie par l'Assemblée générale de l'ONU par résolution adoptée le 28 avril 2021.