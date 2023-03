Le Professeur Boualem Saidani, ancien directeur général des enseignements et de la formation supérieure au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) et ancien recteur de l’université de Bejaia, est décédé vendredi soir à l’âge de 61 ans des suites d’une longue maladie, rapporte samedi un communiqué de l’université de Bejaia.

Chercheur émérite en génie des procédés, électrochimie et corrosion des métaux, et auteur de deux brevets internationaux, l’un déposé en France en 2012 et l’autre aux Etats-Unis en 2016, le défunt aura été l’un des artisans les plus en vue des enseignants et gestionnaires de l’université de Bejaia, passant par toutes les étapes, depuis son arrivée en 1989 jusqu’à gravir le haut de l’échelle, en janvier 2013, ou il a été nommé recteur.

Lauréat des universités "Pierre et Marie Curie" et " Paris 7 " où il a soutenu sa thèse de Doctorat, il a aussitôt (1989) rejoint Bejaia où il a officié en tant qu’enseignant-chercheur et occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment chef de département, directeur d’institut et doyen de faculté.

Il est auteur d’une cinquantaine de publications et a encadré une dizaine de soutenances de thèses de Doctorat, avant de se voir nommé directeur général au ministère de tutelle, en avril 2020.

Suite à cette disparition, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Kamel Baddari, a présenté ses condoléances et sa profonde sympathie à la famille du défunt.

L'enterrement aura lieu demain dimanche, au cimetière d’Assiouene, dans son village natal Cheriha, dans la commune de Bouandès, wilaya de Sétif.