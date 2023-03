Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a présidé, samedi à Alger, l'ouverture des travaux d'une journée d'étude placée sous le thème "Mécanismes de financement des projets touristiques et hôteliers en Algérie".

Intervenant à l'ouverture de cette journée, organisée par la Fédération nationale de l'Hôtellerie et du Tourisme (FNHT), en présence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, le ministre du Tourisme a affirmé que "le foncier demeure le principal socle pour mobiliser les investissements, et qui fait actuellement l'objet d'une opération d'assainissement afin de le mettre à la disposition des investisseurs sans contrainte aucune", annonçant "le classement de 25 nouvelles zones d'expansion touristique (ZET) destinées essentiellement à des projets écologiques, notamment dans les régions montagneuses et les Hauts plateaux". M. Hamadi a également relevé l'intérêt de cet événement qui devra "focaliser sur un élément clé dans les projets touristiques, en l'occurrence l'aspect financier", rappelant que "l'Etat a franchi de grands pas dans ce sens, particulièrement à travers la facilitation des procédures bancaires et de l'octroi de crédit ainsi que des modes de son remboursement au profit des projets hôteliers et touristiques". Cette démarche contribuera, selon le ministre, à "attirer un nombre plus important de touristes, qui enregistre une tendance haussière chaque année à la faveur de la stratégie de marketing et de promotion de la destination Algérie, mise en œuvre avec l'association des différentes parties prenantes aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, outre la coopération fructueuse menée avec l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT)".

De son côté, le président de la Fédération FNHT, Abdelouahab Boulefkhad a souligné l'importance de cette journée d'étude en vue de "débattre des mécanismes de soutien à l'investissement touristique afin de promouvoir le secteur de manière à contribuer à la croissance économique".