Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé, samedi à Alger, que les longues années de lutte menées par la femme algérienne, lui ont permis de percer dans différents domaines pour devenir un "acteur clé" dans le processus du développement national.

Présidant une conférence organisée au Musée national du Moudjahid sous le slogan "La femme algérienne: un parcours de militantisme et un pilier de l'édification nationale", M. Rebiga a précisé que "les longues années de lutte menées par la femme algérienne lui ont permis de percer dans différents domaines de la vie, réussissant grâce à ses connaissances scientifiques, ses hautes capacités et ses compétences professionnelles, à occuper différents postes et fonctions et à réaliser une performance remarquable dans le processus de changement en tant qu'acteur dans le projet du développement".

La femme algérienne est devenue "un véritable partenaire de l'homme dans le monde du travail en vue de réaliser les programmes de développement, surmonter les différents obstacles et effacer les séquelles du passé douloureux, afin de réaliser le développement global et durable dans le pays et d'être au diapason du processus de changement post-indépendance", a-t-il ajouté.

Après avoir souligné l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la femme, le ministre a rappelé le parcours militant de la femme algérienne à travers les différentes périodes historiques, la qualifiant de "modèle honorable de militantisme et de sacrifice pour la gloire et la souveraineté du pays".

Cette conférence s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et de représentantes des Corps de sécurité, ainsi que d'un nombre de moudjahidate.