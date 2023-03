Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Guezzane Djillali, dit "commandant Affane", décédé samedi à Oran.

"C'est avec une profonde affliction que j'ai appris le décès du moudjahid Guezzane Djillali qui a rejoint, avec ses frères de la première heure, les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en 1955 dans la wilaya V historique, où il a occupé des postes de commandement qui lui ont valu confiance et considération et a assumé, après l'indépendance, de hautes responsabilités", a écrit le Président de la République dans son message de condoléances.

En cette douloureuse circonstance, "je présente à sa famille, à ses proches ainsi qu'à ses compagnons d'arme mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, priant le Tout Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis et d'assister les siens en cette pénible épreuve. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a ajouté le Président de la République.