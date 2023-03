Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Guezzane Djillali, dit commandant Affane, décédé samedi à Oran, dans lequel il a souligné que l'Algérie "a perdu l'un de ceux qui ont combattu, milité et n'épargnèrent aucun effort pour libérer l'Algérie et contribuer, avec loyauté, à sa construction".

"L'Algérie perd en la personne de Guezzane Djillali, l'un de ceux qui ont combattu, milité et n'épargnèrent aucun effort pour libérer l'Algérie et contribuer aux côtés de ses frères, avec loyauté, intégrité, dévouement et compétence, à sa construction, faisant preuve en permanence d'altruisme dans les différents postes qu'il a eu à occuper", a écrit M. Goudjil dans son message de condoléances.

En cette douloureuse circonstance, M. Goudjil a présenté à la famille du défunt, à ses compagnons d'armes ainsi qu'à la famille révolutionnaire ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion et de sympathie.

Pour sa part, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté à la famille du défunt ainsi qu'à ses compagnons d'arme ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa profonde compassion, soulignant que le regretté, qui faisait partie des moudjahidine de la première heure ayant rejoint la Révolution de libération bénie, est resté fidèle au serment des Chouhada en transmettant leur message par de grandes actions qui témoignent de son dévouement au service du pays".