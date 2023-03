L'armée soudanaise a renouvelé son engagement envers le processus politique et l'accord-cadre devant conduire à l'unification de l'institution militaire et à la formation d'un gouvernement civil jusqu'à la tenue d'élections.

Dans un communiqué publié samedi, le porte-parole des forces armées, Nabil Abdullah, a déclaré: "Les forces armées et leurs dirigeants affirment leur engagement envers le cours du processus politique en cours et le respect strict et complet de ce qui a été convenu dans l'accord-cadre qui conduit à l'unification du système militaire et à la création d'un système civil -dirigé par le gouvernement pour le reste de la phase de transition jusqu'à la fin des élections".

Le 8 janvier, la dernière étape du processus politique a commencé entre les signataires de "l'accord-cadre" conclu le 5 décembre entre les militaires et les civils au Soudan, pour parvenir à un accord qui résoudrait la crise dans le pays.