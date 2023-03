Le gouvernement béninois a instauré un couvre-feu dans sept communes dans le nord du pays, en vue de protéger les populations contre l'insécurité grandissante liée aux attaques terroristes, a annoncé samedi le ministre béninois de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akotegnon, dans un communiqué.

"Il est interdit aux motocyclistes et piétons de circuler de 19H00 à 06H00 (heure locale) du matin dans les villes de Banikoara, Karimama, Matéri, Cobly, Kérou, Tanguiéta, Segbana et particulièrement dans les villages jouxtant les parcs nationaux W et de la Pendjari, et autres villes frontalières", indique le communiqué.

Les premières attaques meurtrières connues dans le nord du pays remontent au 30 novembre 2021 où deux soldats béninois avaient été tués dans une localité proche de la frontière avec le Burkina Faso, où sévissent des groupes armés.

Depuis lors, le pays a connu une quinzaine d'attaques terroristes au cours desquelles les assaillants ont attaqué plusieurs villes du nord, incendiant des commissariats, des postes de douanes et des écoles, et enlevant et même tuant des civils et militaires.