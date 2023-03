Le Directeur général du Crédit populaire d’Algérie (CPA), Ali Kadri a déclaré, samedi à Tlemcen, qu’il a été procédé à la généralisation de l’opération de paiement en ligne pour toucher les bénéficiaires de logements de location-vente "AADL" de la wilaya.

M. Kadri, qui était en compagnie des autorités de la wilaya, a indiqué, lors de l’inauguration du nouveau siège, groupe d’exploitation de Tlemcen du CPA et de la nouvelle agence "Ibn Khamis" (437) et un espace numérique qui lui est rattaché, que cet établissement financier a généralisé le service de paiement électronique, lequel comprend également les bénéficiaires de logements "AADL" de la wilaya pour payer les loyers à travers cet espace numérique.

Le même responsable a souligné que cette opération, lancée en ce mois de mars, se déroule de manière sécurisée et gratuite depuis l’appartement ou le téléphone, ce qui épargne aux bénéficiaires de logements AADL des déplacements pour payer leurs loyers. M. Kadri a fait savoir, par ailleurs, que la banque participe à la réalisation de tout le programme et aux mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre du développement économique du pays, annonçant que plusieurs autres opérations seront réalisées, à savoir le développement de la finance islamique qui a donné en 2020 des résultats satisfaisants pour la banque.

Le premier responsable du CPA a annoncé aussi l’ouverture de deux banques au Sénégal et en Mauritanie, de concert, avec l’établissement qu’il supervise, la Banque nationale d’Algérie (BNA), la Banque d’Agriculture et du Développement Rural (BADR) et la Banque extérieure d’Algérie (BEA), pour permettre aux établissements algériens d’augmenter le niveau des transactions commerciales et faciliter les échanges économiques entre l’Algérie et ces deux pays africains ainsi que leurs pays voisins.