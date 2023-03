Le 1e Salon international du fer, de l'acier et des produits miniers ouvrira mardi prochain ses portes au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger) et se poursuivra jusqu'au 16 mars, ont indiqué samedi les organisateurs.

Lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'Agence nationale des déchets (AND), Mme Ikram Ahlouli, chargée de communication auprès de la société "Stall Expo Event", qui organise ce Salon, a fait état de la participation de plus de 50 exposants à ce salon, notamment la Russie, l'Egypte, le Ghana et le Mozambique, outre des opérateurs locaux.

Ce salon vise à "contribuer à la promotion de ce secteur, devenu actuellement l'une des priorités de l'industrie algérienne", en sus de "créer un espace pour les opérateurs économiques afin de les aider à conclure des contrats commerciaux et économiques", a-t-elle ajouté. Organisé sous le patronage du ministère de l'Industrie en collaboration avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), avec l'accompagnement de l'AND, dont la participation s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement technique des acteurs économiques dans le domaine du recyclage des déchets métalliques et minéraux, ce salon devra réunir un grand nombre de producteurs de ces déchets et offrira l'opportunité à la conclusion de marchés entre les recycleurs et les producteurs des déchets. Le salon sera une occasion pour s'enquérir des domaines d'investissement dans la valorisation de ce type de déchets, a-t-elle dit.

La directrice du département des déchets ménagers à l'AND, Akila Boudraa, a rappelé que la valeur marchande des déchets minéraux s'est élevée à 13,45 milliards de DA en 2021, soit l'équivalent de 100 millions de dollars.

La valeur marchande des déchets de métaux ferreux a atteint 5,67 milliards de DA et ceux non ferreux 7,79 milliards de DA en 2021. Pour Mme Boudraa, les déchets minéraux constituent les principaux déchets ayant une valeur ajoutée pour l'économie nationale et sont recyclables contrairement aux autres déchets valorisables. Le nombre d'opérateurs économiques activant dans la valorisation des métaux en Algérie s'élève à 322 employant 5184 travailleurs.