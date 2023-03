Un mémorandum d’entente de coopération dans le secteur de l’Energie et des mines sera signé lundi entre l'Algérie et Djibouti, indique dimanche un communiqué du ministère. "A l'invitation du ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, le ministre de l’Energie chargé des ressources naturelles de la République de Djibouti, Yonis Ali Guedi, effectuera une visite de travail en Algérie du 12 au 15 mars 2023", explique le ministère de l'Energie et des mines.

Le ministre djiboutien, aura, durant cette visite de 04 jours, des entretiens avec M. Arkab et des responsables de Sonatrach et Sonelgaz, souligne le document. Un mémorandum d’entente de coopération dans le secteur de l’Energie et des Mines sera signé, demain lundi, entre les deux parties, a fait savoir le ministère. M. Guedi aura, en marge de son séjour, des visites à la Raffinerie d’Alger, à l’Institut Algérien du Pétrole (IAP), le Centre de Recherche et de Développement (CRD) et la Centrale électrique de Cap Djinet dans la wilaya de Boumerdes.