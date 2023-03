L'agence de notation Fitch Ratings a révisé à la hausse ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2023 à 2% contre 1,4%, affirmant que les attentes de croissance pour cette année se sont améliorées au cours des trois derniers mois.

"Les perspectives de croissance mondiale pour 2023 se sont considérablement améliorées depuis décembre", a déclaré l'agence de notation vendredi dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales.

Cependant, elle a ajouté que "les impacts des hausses de taux sur l'économie réelle sont toujours à prévisibles et sont susceptibles de pousser l'économie américaine vers une récession plus tard cette année." Certaines des raisons de l'amélioration des perspectives de croissance sont l'abandon par la Chine des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et la crise européenne du gaz naturel qui s'est considérablement atténuée ces derniers mois, selon l'agence. "L'économie américaine a une dynamique à court terme plus forte que prévu, avec une croissance robuste de l'emploi et de la consommation au début de l'année. La croissance des revenus des ménages se maintient et les réserves d'épargne accumulées pendant la pandémie soutiendront les dépenses pendant un certain temps", ajoute le rapport. En revanche, l'agence Fitch, a indiqué avoir abaissé l'estimation de la croissance économique mondiale pour 2024 à 2,4% contre 2,7% en raison de "l'impact décalé" des hausses rapides des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne (BCE).

L'agence a déclaré qu'elle prévoyait que le taux des fonds fédéraux culminerait à 5,5% et le taux des opérations principales de refinancement de la BCE à 4% en juin, soit des révisions à la hausse de 50 et 100 points de base, respectivement, depuis les prévisions de Fitch faites en décembre.