Fraises, cornichons, moutarde, les envies des femmes enceintes intriguent et amusent.

Pourquoi certaines futures mamans vont-elle les ressentir très fortement et d'autres non ?

Comment expliquer ce phénomène mystérieux ? Les explications d'Anh-Chi Ton, sage-femme.

Il suffit de discuter avec une femme enceinte ou une maman pour mesurer l'ampleur du phénomène ! Internet regorge également de témoignages au sujet de ces envies de grossesse. Certaines ont envie d'un fast-food à 3h du matin, d'autres ne jurent que par les fruits rouges, d'autres encore vont se précipiter sur les cornichons, le vinaigre ou la moutarde. Les envies des femmes enceintes sont, comme les nausées ou les douleurs mammaires, l'un des symptômes les plus emblématiques de la grossesse. "Dans le cadre de ma pratique, j'ai vraiment entendu de tout, même des femmes qui rêvaient de choucroute !", plaisante Anh-Chi Ton, sage-femme. Cette dernière a toutefois pu observer que bien souvent, ces envies ne correspondaient pas à des aliments que les futures mamans appréciaient particulièrement avant d'être enceintes.

ENVIES DE GROSSESSE :QUAND LA SCIENCE BOTTE EN TOUCHE

Les bouleversement hormonaux, qui influent sur le goût et l'odorat, pourraient jouer un rôle dans l'apparition de ces envies. Pourtant, rien, sur le plan scientifique, ne permet de les expliquer avec certitude. "C'est le grand flou, on n'a pas vraiment de réponse à ce sujet !", annonce d'emblée la sage-femme. "Une des hypothèse serait que la femme ait envie "instinctivement" des nutriments qui lui manquent pour son foetus.", ajoute-t-elle. Une future maman carencée en une vitamine, ou anémiée, ira alors spontanément vers les aliments qui permettront à son organisme de rééquilibrer la balance.

La sage-femme, qui pratique également l'acupuncture, précise qu'en médecine traditionnelle chinoise, les envies d'aliments peuvent être un symptôme de déséquilibre énergétique. "Chaque loge d'énergie est liée à un organe, liée à une émotion, une saveur et d'autres choses", explique-t-elle. "La loge rate est par exemple liée à l'émotion "rumination", lorsqu'une personne va ressasser un conflit. Si l'énergie dans cette zone est faible, l'individu peut avoir envie de la saveur associée à cette loge, en l'occurrence celle du sucre", détaille la professionnelle. Un début d'explication.

ENVIES DE GROSSESSE : ET SI C'ÉTAIT PSYCHOLOGIQUE ?

Les envies apparaissent rarement avant que la femme n'apprenne sa grossesse. Bien souvent, elles vont même commencer à se manifester seulement après le troisième mois, lorsque la grossesse a été annoncée à l'entourage et que le ventre commence tout doucement à s'arrondir. Des éléments qui indiquent que ces envies ont certainement des racines psychologiques.

Exprimer une envie... c'est aussi demander de l'attention, être à l'écoute de son corps et de ses émotions. L'attirance pour les aliments régressifs, liés à l'enfance, est aussi un vrai réconfort pour contrer l'anxiété liée à la grossesse et à l'accouchement.

TOUTES LES FEMMES ENCEINTES ONT-ELLES DES ENVIES ?

L'envie de fraises ou de moutarde n'est pas systématique. Certaines femmes vont ressentir très fortement ces envies, d'autres pas du tout. Tout comme certaines femmes ont des nausées et d'autres pas, les futures mamans doivent se rassurer : ne pas avoir d'envie alimentaire particulière n'est en rien le signe d'un problème lié à la grossesse.

LES ENVIES DE GROSSESSE : Y CÉDER... MAIS SANS EXCÈS

S'il est normal, et totalement bénin, de ressentir des envies pendant la grossesse, il est important de garder le contrôle. "Il ne faut pas céder à toutes ses envies et rester raisonnable en se faisant plaisir sans excès", recommande Anh-Chi Ton.

Oui au chocolat blanc, au hamburger ou à la mayonnaise de temps en temps, mais pas tous les jours. "Il ne faut pas manger pour deux mais deux fois mieux", rappelle la sage-femme qui recommande de consulter une diététicienne si le besoin s'en fait sentir.

Un bon compromis pour limiter la prise de poids consiste à réaliser soi-même ces recettes souvent très riches avec des produits plus sains. La grossesse est justement le moment idéal pour prendre soin de soin et apprendre à manger mieux.