La femme algérienne s’est imposée en tant que partenaire du développement mais aussi comme actrice dans le projet de développement durable à l’horizon 2030, ont affirmé les participants à une conférence nationale intitulée "Autonomisation de la femme algérienne entre approche théorique et obstacles du terrain" organisée jeudi à l’université Sétif-2.

Ahlam Abed, maître de conférence à la faculté de Droit et des Sciences humaines de l’université de Sétif-2, a affirmé que "l’Etat s’est engagé pour qu'il y ait justice sociale et égalité entre les citoyens.

Il œuvre selon ses nouvelles orientations à donner aux femmes la chance de se réaliser dans les domaines politique, économique et social dans un cadre constitutionnel et par les moyens de diverses stratégies nationales". L’intervenante au cours de la conférence a estimé que l’autonomisation de la femme "constitue l’un des leviers de l’effort national de développement, compte tenu du potentiel qu’elle recèle et des moyens de contribution dans la construction, ainsi que dans la prise des initiatives, en particulier dans le contexte actuel de transformation et d'évolution dans les différents secteurs d'activités".

Pour sa part, Fayza Benhamza, de la faculté des Sciences politiques de l’université Salah Boubnider Constantine -3, a rappelé que les conventions internationales apportent des garanties qui se révèlent être des mécanismes de consécration de la protection des droits de l’Homme, de façon générale, et des droits de la femme en particulier.

Elle a également rappelé que la législation algérienne consacre les droits de l’Homme. "Depuis la Constitution de 1963, la femme jouit du droit de vote, du droit à l’éducation, du droit à la protection sanitaire, du droit à la participation à la vie sociale et économique".

Mme Benhamza a souligné que "toutes lois, code civile, code de la famille, code du travail, droit à la retraite, code pénal, entre autres, reconnaissent à la femme son droit et lui donne la qualité juridique pour intervenir dans le cadre de la loi".

Mohamed Roua de la faculté de Droit et des Sciences politiques de l’université Sétif -2, a abordé la question de l’environnement qui permet à la femme de jouer un rôle citoyen dans le domaine économique, signalant notamment le rôle de la société civile pour "faciliter l’accès des femmes au monde du travail et à l’initiative économique, en portant à sa connaissance les mécanismes et les facilités accordés par l’Etat, en particulier dans les régions intérieures où la femme doit intervenir dans l’économie de façon plus prononcée, que ce soit à l’échelle locale ou nationale".

Cette rencontre, initiée par la faculté de Droit et des Sciences politiques de l’université Sétif -2 vise à mettre en valeur le rôle pionnier de la femme algérienne dans divers domaines, en mettant l’accent sur les mécanismes mis en place pour lui permettre d’aller de l’avant, sur les stratégies de promotion culturelle et économique de la femme en examinant les obstacles qui pèsent encore sur sa pleine et entière émancipation.

La conférence a donné lieu à des interventions définies par plusieurs axes, dont "le cadre théorique de l’autonomisation de la femme", "le cadre législatif de l’autonomisation de la femme aux plans économique, culturel et social", "les obstacles et les défis" et "les perspectives d’avenir".