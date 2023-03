Les travaux du Forum des athlètes africains, organisé par l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), ont débuté samedi à Alger, avec la participation des représentants des 54 comités nationaux olympiques d'Afrique (CNO).

Organisé en collaboration avec le Comité International Olympique (CIO), le Forum d'Alger sera l'occasion pour les représentants d'athlètes des 54 Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (CNO) de débattre des grandes questions qui concernent les athlètes du continent et d'élire à cette occasion leurs représentants dans la commission des athlètes de l'ACNOA.

Il devra également mettre en avant l'importance et le rôle des athlètes dans les institutions Olympiques, en leur donnant l’opportunité de créer un réseau de communication entre les commissions des athlètes des Comités nationaux olympiques (CNO), de l’ACNOA et du CIO.

Présidée par l'Algérien Mustapha Berraf, président de l'ACNOA, la cérémonie d'ouverture de cette importante rencontre continentale a été rehaussée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, de la présidente de la Commission des Athlètes du CIO, Emma Terho, de Champions Mondiaux et Olympiques ainsi que de grandes personnalités sportives africaines.

Créée en 2013, la Commission des athlètes de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) s’active pour jouer pleinement son rôle dans la redynamisation du sport et de l’olympisme en Afrique. Les deux ex-champions d'Afrique, Abdelkader Chadi (boxe) et Amina Rouba (Aviron), représenteront l'Algérie aux élections de la Commission des athlètes de l'ACNOA.