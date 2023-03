L'ASO Chlef a réalisé une bonne opération dans la lutte au maintien en dominant son rival de toujours le MC Oran 2-1, samedi en match de la 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, entamée vendredi et qui se poursuivra lundi.

Les Chélifiens qui ont retrouvé à cette occasion leur antre de Mohamed Boumezrag, fermé depuis plusieurs mois pour travaux de réhabilitation et la pose d'une nouvelle pelouse, n'ont pas raté cette opportunité pour engranger trois précieux points dans la course au maintien en Ligue 1. Les hommes de Abdelkader Amarani soutenus par un public nombreux ont fait la différence grâce à des réalisations de Souibaa (36' sp) et et Fetouhi (47'). Le MCO a réduit le score par Naamani (67'). A la faveur de cette victoire, l'ASO Chlef rejoint son adversaire du jour à la 7e place avec 25 points et se donne ainsi de l'air avant d'aborder la suite du championnat qui s'annonce dur et difficile. Vendredi, la JS Saoura, battue en déplacement face au RC Arbaâ (2-0), a concédé un véritable coup d'arrêt, alors que l'US Biskra a dû attendre la fin du match en déplacement face au MCE El-Bayadh pour arracher le point du nul, en ouverture de la 19e journée devant se poursuivre lundi. Le RC Arbaâ, qui restait sur une défaite concédée en déplacement face au MC Alger (2-0), a bien réagi devant son public. L'attaquant Aboubakeur Kessili s'est distingué en signant un doublé (7e, 73e) qui permet à la formation de Larbaâ de faire une bonne opération, rejoignant le MC Oran et l'ASO à la 7e place, avec 25 points chacun. Par contre, la JSS qui visait la victoire pour monter sur le podium, a vu sa série de sept matchs d'invincibilité, toutes compétitions confondues, prendre fin face à une équipe du RCA plus volontaire. Aux portes du sud, le MC El-Bayadh croyait tenir une précieuse victoire à domicile devant l'USB. Les locaux ont ouvert le score grâce à Merouane Benzid, peu avant la pause (45e+1), avant que les gars des "Zibans" ne reviennent de loin pour arracher l'égalisation en fin de match, sur un penalty transformé par Mohamed Amine Abid (89e).

Un match nul qui n'arrange pas les deux teams logés conjointement à la 9e place, en compagnie de l'USM Khenchela avec 24 pts chacun, et ne sont pas à l'abri d'un retour des mal-classés. Le dernier match programmé de cette journée opposera lundi l'USM Alger (6e, 26 pts) à la lanterne rouge le HB Chelghoum Laïd (16e, 2 pts). Quatre matchs sont reportés à une date ultérieure, il s'agit de CR Belouizdad - ES Sétif, NC Magra - MC Alger, CS Constantine-Paradou AC, et USM Khenchela-JS Kabylie, en raison du match que doit livrer la formation de la ville des "Genêts", samedi à domicile face aux Congolais de l'AS Vita Club (20h00), dans le cadre de la 4e journée (Gr.A) de la Ligue des champions d'Afrique, mais également en raison du stage qu'effectue actuellement la sélection des U23 à Annaba.

Résultats partiels et classement

Vendredi, 10 mars :

RC Arbaâ - JS Saoura 2-0

MCE El-Bayadh - US Biskra 1-1

Samedi, 11 mars :

ASO Chlef - MC Oran 2-1

Lundi, 13 mars (15h00) :

USM Alger - HB Chelghoum Laïd

Reportées :

CR Belouizdad - ES Sétif

NC Magra - MC Alger

CS Constantine - Paradou AC

USM Khenchela - JS Kabylie

Classement Pts J

1). CR Belouizdad 40 16

2). CS Constantine 32 18

3). MC Alger 30 18

4). ES Sétif 29 18

--). JS Saoura 29 19

6). USM Alger 26 16

7). MC Oran 25 18

--). ASO Chlef 25 19

--). RC Arbaâ 25 19

10). US Biskra 24 19

--). MC El-Bayadh 24 19

--). USM Khenchela 24 17

13). NC Magra 23 18

14). Paradou AC 17 17

15). JS Kabylie 14 17

16). HBC-Laïd 2 18