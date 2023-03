Le Directeur général des Douanes algériennes Noureddine Khaldi a présidé jeudi à Oran la cérémonie de sortie d'une promotion conjointe d'agents de contrôle (2022-2023) des Ecoles des Douanes d'Oran et d'Ouled Mimoune de Tlemcen.

La cérémonie de remise des diplômes à 190 agents de contrôle s'est déroulée à l'Ecole supérieure des Douanes d'Oran en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, du wali d'Oran, Saïd Sayoud, et des autorités civiles, militaires et judiciaires.

Le secteur des Douanes algériennes "travaille d'arrache-pied pour mettre en œuvre un plan de route prédéterminé dans le domaine de l'appui à la formation", a indiqué dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de remise des diplômes, le Directeur général de cette institution, Noureddine Khaldi, évoquant l'appui que les hautes autorités algériennes accordent aux services des Douanes dont l'exécutif et les autres institutions, à leur tête l'Armée nationale populaire. Il a ajouté que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme élaboré par la Direction générale des Douanes pour le redressement de cet appareil qui "remplit un rôle important dans le domaine de l'économie nationale et dans l'exécution des instructions des hautes autorités du pays à leurs tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune". Noureddine Khaldi a indiqué, dans ce contexte, que le secteur des Douanes œuvre à "protéger l'économie et les frontières de toutes fuites pouvant affecter la société et la patrie". Le Directeur général des Douanes algériennes a souligné que, la semaine dernière, une sortie de promotion de douaniers diplômés a eu lieu à Batna, annonçant la sortie, dimanche prochain, deux promotions au niveau de l'Ecole des Douanes de Ouargla, ce qui représente "un appui à notre appareil, lui donnant sa vraie place pour protéger nos frontières terrestres qui sont d'environ 6.000 kilomètres et les frontières maritimes qui sont d'environ 1.600 km, en coordination avec tous les services, y compris les Gardes-côtes et l'Armée nationale populaire". Cette promotion, dont les membres ont suivi une formation de neuf mois, en plus d'une période de stage pratique au niveau des différents services extérieurs de l'administration des Douanes, porte le nom du douanier Bouchekima Ahmed de la ville de Touggourt, décédé à l'âge de 62 ans après une carrière professionnelle honorable qu'il avait menée dans divers services douaniers.

Le défunt avait occupé plusieurs postes tels que receveur des douanes, inspecteur, inspecteur en chef des équipes, formateur permanent et directeur de l'Ecole des Douanes à Aïn El Beida (Ouargla) pour être nommé, en 2020, à la tête de l'Inspection départementale des douanes à Tipasa jusqu'à sa mort en mars 2021. Le programme de la cérémonie de remise des diplômes, à laquelle ont également assisté des membres des familles des diplômés, a donné lieu au dépôt d'une gerbe de fleurs et la récitation de la Fatiha du saint Coran en hommage aux martyrs, avant d'écouter l'hymne national, puis l'inspection de la promotion. D’autre part, les membres de la promotion ont prêté serment et cette dernière a été baptisée au nom de Ahmed Bouchekima.

Un bref historique sur la vie du défunt douanier a été présenté à l'assistance. La famille du défunt a été honorée et des certificats ont été remis aux premiers diplômés, de même que la remise des grades et la passation de l'emblème national.

Des parades militaires et professionnelles et celle du carré "Essaaiqa" (La foudre) ont été exécutées, ainsi que l'éxhibition de l'équipe de motards, suivie du démontage et montage des armes et du tir avec des cartouches blanches (munitions).

Pour sa part, le directeur de l'Ecole supérieure des Douanes d'Oran, le contrôleur général Amani Abdelkader, a affirmé, dans son allocution, que l'Ecole accorde, depuis sa création,"une grande attention à la formation initiale des nouveaux stagiaires, à la formation continue et à l’amélioration du niveau des employés des douanes en termes d'innovation dans les programmes et les moyens éducatifs, en adéquation avec le rythme de développement dans un environnement mondial dans lequel le commerce international et la criminalité transfrontalière sont en constante évolution et mutations.

"La formation à l'école est en harmonie avec les axes de modernisation que connaissent nos départements, dont le plus marquant est l'adoption d'un nouveau système d'information des Douanes algériennes à des étapes importantes, dans le but de donner une efficacité et une administration douanière numérique qui allie technologie et amélioration du niveau de performance de manière à répondre aux aspirations des opérateurs économiques et des différents partenaires", a souligné M.Khaldi.