Le 2eme Festival international du fromage de Tizi-Ouzou (FIFTO) s'est ouvert jeudi en présence d'une trentaine de producteurs, engagés dans la promotion d'un créneau jugé porteur et faisant une des particularités de la wilaya.

S’exprimant à l’ouverture de cette nouvelle édition, organisée par le bureau local de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), au niveau de l’Institut national d’hôtellerie et de tourisme, le wali de Tizi-Ouzou, Djilali Doumi, a relevé que la transformation du lait et particulièrement la fabrication du fromage était un créneau porteur qui fait la "particularité de la wilaya et mérite d’être encouragé".

M. Doumi a assuré que "cette dynamique, provoquée par de jeunes entrepreneurs armés de volonté, de courage et de compétences, sera appuyée par la wilaya d’autant plus qu’il s’agit d’un créneau porteur".

Cette dynamique que connait l’activité de fabrication du fromage, va permettre à la wilaya de Tizi-Ouzou de se démarquer avec ce produit, varié et de qualité, qui est très appréciée.

"Ce créneau (fabrication de fromages) constituera dans notre plan de travail, une priorité", a-t-il affirmé.

De son côté, la présidente de la CGEA, Saida Neghza, a indiqué que son organisation encourageait les "véritables producteurs qui créent de la richesse", relevant que l’encouragement et le développement de la filière de production de lait et dérivés permettront de "réduire la facture d’importation de la poudre de lait qui pèse sur le trésor public".

Elle a appelé, à l'occasion, à la mise en place d’une politique complémentaire entre les différents départements ministériels concernés par le développement de la filière lait, à savoir l’Agriculture, le Commerce, l’Industrie, les Finances et l’Energie, afin d’atteindre l’autosuffisance dans ce domaine et aller vers l’exportation.

A noter qu’une trentaine de producteurs de fromage participent à cette deuxième édition du FIFTO, qui se poursuivra jusqu'à dimanche prochain.

L'ouverture du Festival a été marquée par la présence d’un représentant du ministère de l’Industrie et des ambassadeurs du Liban, de la Turquie, du Cameroun et de la Croatie.

Ces derniers, qui ont dégusté les produits exposés, ont indiqué avoir "apprécié la qualité et la diversité des fromages" et qu’ils "envisagent des partenariats dans ce domaine entre l’Algérie et leurs pays" respectifs.