Des Journées d'information sur l'Ecole d’application de l'artillerie de campagne (EAAC) Chahid Achour Mustapha de Boussaâda (M’sila), relevant de la 1ère région militaire(RM), ont été ouvertes, jeudi, au siège de la wilaya de Djelfa.

Inscrite dans le cadre du plan de communication du Commandement des forces terrestres pour l’année 2022/2023, cette manifestation a été ouverte par le commandant de la 12e division d'infanterie mécanisée de la 1re RM, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya.

Dans son allocution, à l’occasion, le responsable militaire a souligné que le principal objectif de ce type de manifestations est de consacrer la communication de proximité pour "un meilleur rapprochement avec toutes les catégories de la société, et renforcer la relation Armée-Nation".

"Ces portes ouvertes s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), qui veille à ouvrir ses écoles et structures au public et aux medias, pour promouvoir leurs missions et rôle", a-t-il ajouté.

La manifestation a été inaugurée par la projection d’un film documentaire sur l'EAAC de Boussaâda, mettant en exergue le niveau de professionnalisme atteint par les éléments de l’ANP.

Le commandant de la 12e division d'infanterie mécanisée de la 1RM a, par la suite, effectué, en compagnie de représentants des autorités locales civiles et militaires, une tournée de l'exposition organisée, à l’occasion, sur les équipements de l'EAAC et son rôle dans la consolidation de la formation.

L’exposition, d’une durée de trois jours, englobe, divers ateliers mettant en exergue les étapes de développement de l'artillerie, l'histoire de l'école et les moyens pédagogiques exploités dans la formation.

La manifestation a été marquée par une affluence remarquable de jeunes, notamment des écoliers et des universitaires, venus s’enquérir de plus près sur les missions de l'école et son rôle dans la formation des éléments militaires, ainsi que les conditions requises pour y accéder.

Selon l’exposé présenté, sur place, la création du premier noyau de cette école remonte à 1964, à Telaghma (Mila), avant son transfert vers les wilayas de Batna, puis Laghouat.

Elle fut transférée en 1991 à Boussaâda, pour constituer l’actuelle Ecole d’application de l'artillerie de campagne.