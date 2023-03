Algérie Télécom (AT) a atteint, ce jeudi, le record de 600.000 abonnés FTTH (Fiber To The Home) et honoré, à cette occasion, son 600.000 ème client en lui offrant une année d’internet gratuite et illimitée à "Idoom Fibre", indique dans un communiqué l'entreprise.

Le 600.000ème client, qui a reçu la visite d'Algérie Télécom, réside dans la commune de Roknia, wilaya de Guelma et a été honoré, à titre symbolique, par un accès gratuit à l'offre "Idoom Fibre" d’un débit de 300 Méga.

"Il est à noter que cette croissance est le résultat de notre engagement constant à offrir un service de qualité supérieure à nos clients en leur fournissant une connexion de très haut débit.

Nous avons investi dans des équipements de pointe pour améliorer la qualité de notre réseau et offrir une expérience utilisateur inégalée en matière de vitesse et de fiabilité", précise Algérie Télécom. Le "Idoom Fibre" est disponible dans un nombre croissant de quartiers dans l’ensemble du territoire national. Les équipes techniques de l’entreprise travaillent, sans relâche, afin de rendre ce service accessible à tous les citoyens algériens où qu’ils soient.

En outre, Algérie Télécom propose des tarifs imbattables, en plus d'offres promotionnelles pour permettre à toutes les bourses de bénéficier de la connectivité à très haut débit", est-il souligné.

La promotion "Idoom Fibre" a été lancée par Algérie Télécom, le 16 février dernier, afin de permettre aux nouveaux clients de souscrire aux débits 15 Méga, 20 Méga, 50 Méga, 100 Méga, 200 Méga et 300 Méga à 0 DA, tout en bénéficiant d’un Modem optique, de l’installation, ainsi que de 15 jours de connexion offerts. L’offre étant valable jusqu’au 17 mars 2023", rappelle-t-on. Tout en remerciant l’ensemble des abonnés pour la confiance accordée à Algérie Télécom, celle-ci souligne sa "détermination à poursuivre les efforts afin de fournir un service de qualité et répondre à tous les besoins en matière de connectivité".

Les clients désireux de s'informer sur les produits et services d’Algérie Télécom sont conviés à le faire via le site: www.algerietelecom.dz.