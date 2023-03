L’Algérienne Wissal Boudjemaaoui s’est inclinée devant la Slovaque, Lea Belanska en deux sets (7-5,6-2), lors de la finale du 2e tournoi international de tennis ITF juniors, clôturé samedi au complexe de tennis "Habib Khelil" d’Oran.

En simple garçons, c’est le Tunisien Anas Bennour qui s’est imposé en finale face au Portugais Guilherme Cruz par deux sets (6-1 et 6-3). Ce rendez-vous d'Oran de deux semaines a été une grande réussite sur le plan de l'organisation et a tenu ses promesses sur le plan technique avec une participation espagnole massive.

Selon l'arbitre international, Abderrahmane Cherifa, "avec la présence de grandes nations du tennis, comme l'Espagne, spécialiste de la terre battue, le niveau du tournoi international fut relevé. C'est une bonne chose pour nos athlètes et pour la ville d'Oran en général qui attire chaque année de plus en plus de participants".

Pour sa part, le directeur du tournoi, Azzedine Bouzidi a souligné que les circuits ITF juniors sont une étape très importante pour tous les joueurs. "C'est une phase cruciale pour leur apprentissage. C'est par ces circuits que transitent, en général, les champions de demain. Une belle opportunité pour les étoiles montantes du tennis des quatre coins de la planète pour améliorer leur classement mondial", a-t-il déclaré.

En marge de ce tournoi international, des sorties et des visites étaient prévues dans différents sites archéologiques et touristiques, situés au cœur de la ville d'El Bahia. Ce tournoi international ITF-juniors J30 à Oran placé sous l'autorité du juge arbitre algérien Abderrahmane Cherifa, a regroupé 90 athlètes filles et garçons, représentant 20 pays en plus du pays. Organisée par les de tennis de haï "Es-Salem" et club Noble de tennis d’Oran en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis (FAT) dans le cadre du calendrier 2023 de la Fédération internationale de tennis (FIT), cette compétition s'est clôturée par une cérémonie de remise de trophées aux vainqueurs en simple et double, en présence des membres de la FAT et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports d'Oran.