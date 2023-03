Les joueurs de billard Hicham Benaissa du MSB Sidi Bel Abbes chez les seniors et Slim M’hamed de l'AS Kawkab Courbet d’Oran juniors, ont remporté le trophée de la 31e édition de Coupe d’Algérie de billard jeu à la neuf, clôturé samedi à salle spécialisé "Red pool" à Sidi Bel-Abbes.

Hichem Benaissa s'est imposé en finale, devant Benguellaz Zoheir sur le score de 11 à 8. La troisième place est revenue à Hellal Akram de l'ASH Mostaganem et Tellas Omar du club GS Sidi Bel Abbes.

En juniors, le jeune billardiste Slim M’hamed de l'AS Kawkab Courbet d’Oran a battu en finale Souag Abdeslam du MSB Sidi Bel-Abbes sur le score de 9 à 4. Le directeur de la compétition, Affoun Rachid, président de la commission nationale de billard s’est félicité du niveau d’organisation de cette compétition, marquée par le respect de toutes les normes internationales édictées par la Fédération internationale de billard et par un niveau technique "acceptable" dans l'ensemble.

Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par le club CSA MSBA de rafle et billard de Sidi Bel-Abbes en collaboration avec la Fédération algérienne de rafle et de billard (FARB), a enregistre la participation de 64 billardistes seniors et 32 juniors représentant 17 wilayas du pays. La compétition a été clôturée par une cérémonie de remise de cadeaux aux vainqueurs, en présence de membres de la Fédération algérienne de rafle et de billard et de représentants de la DJS de Sidi Bel-Abbes.