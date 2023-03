La reprise économique du Cameroun est en cours, avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel projetée à 4,3 % en 2023, contre 3,4 % l'année dernière, selon le Fonds monétaire international (FMI).

Dans un communiqué publié à l'issue de la session de son Conseil d'administration du 8 mars, le FMI a estimé que la croissance du PIB camerounais devrait atteindre en moyenne 4,5 % à moyen terme. L'économie locale s'est montrée résiliente face à la pandémie de la COVID-19, le Cameroun étant cependant désormais confronté à des défis accrus dans un environnement mondial incertain, ce qui souligne la nécessité d'une mise en œuvre résolue des réformes, indique le communiqué. "Les réformes structurelles doivent être accélérées pour renforcer la viabilité extérieure et budgétaire à moyen terme et amener le Cameroun vers une croissance inclusive et résiliente grâce à une économie diversifiée. Les perspectives à moyen terme du pays restent favorables", a noté le FMI.

La performance du Cameroun, dans le cadre du programme triennal 2021-2024, étant jugée "mitigée", le FMI a appelé les autorités à prendre de nouvelles mesures visant à améliorer l'efficacité des investissements, à renforcer l'inclusion financière et à améliorer le climat des affaires. Cela devrait, selon l'organisation, s'accompagner d'un renforcement de la transparence, de la gouvernance et du cadre anti-corruption, ainsi que de la garantie de la stabilité du secteur financier.