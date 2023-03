Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, vendredi depuis la wilaya d'El Meniaa, que les produits alimentaires de large consommation seraient disponibles tout au long du mois sacré de Ramadhan.

En marge de la visite de travail qu'il a effectuée dans cette nouvelle wilaya, le ministre a indiqué que les produits alimentaires de large consommation, " seront disponibles tout au long du mois sacré de Ramadhan, d'autant plus que les services du secteur œuvrent, en coordination avec les différents autres départements chargés de leur mise à disposition, notamment durant le mois sacré, en application des instructions des Hautes autorités du pays", affirmant que le lait sera, à son tour, disponible durant Ramadhan, à travers toutes les wilayas du pays.

Selon le ministre, des instructions ont été adressées aux services de contrôle et de la répression des fraudes, sur la nécessité d'assurer la coordination avec les services de sécurité, en vue de s'enquérir de la disponibilité des produits alimentaires de base sur les marchés, durant le mois sacré de Ramadhan. M. Rezig a indiqué que ses services ministériels accorderont, en coordination avec les ministères y afférents, au profit de la wilaya d'El Meniaa, un quota considérable de lait en poudre qui sera destiné à la laiterie du "Vieux Ksar" à El Meniaa, dans l'objectif d'assurer la disponibilité du sachet de lait subventionné.Cette unité produit actuellement 2.300 litres de lait de vache pasteurisé par jour, en plus de 200 litres/j de petit lait et de 250 kg de beurre mensuellement, selon les explications fournies à la délégation ministérielle. Un marché de proximité devra être ouvert dans la commune de Hassi Gara, à l'occasion du mois sacré de Ramadhan et qui renferme 17 locaux de commerce pour la vente de différents produits alimentaires, 5 carrés pour la vente des fruits et légumes destinés aux exploitants agricoles et 6 autres carrés.

A ce titre, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de les approvisionner par tous les produits de consommation. Le ministre a, également, visité des usines appartenant à des privés, dont une usine spécialisée en la production de produits laitiers et deux autres de fabrication d'eau minérale, où il a reçu des explications sur les quantités produites et distribuées, affirmant dans ce sillage que la wilaya d'El Meniaa "dispose d'énormes potentialités lui permettant d'occuper une place de premier plan dans le domaine des industries agroalimentaires". La délégation ministérielle a, ensuite, inspecté un point de vente relevant du groupe des industries agroalimentaires (Agrodiv/Constantine) qui fournit d'importantes quantités d'huile de table, et près de 4.200 tonnes de farine par an et 600 tonnes de semoule/an, dont une quantité est destinée directement au consommateur et l'autre au profit des boulangeries industrielles.

M. Rezig a indiqué, dans ce cadre, que ces quantités de produits alimentaires seront doublées en application des directives du Gouvernement visant à répondre aux besoins du citoyen, relevant à ce titre la nécessaire coordination entre les directions du commerce, des services agricoles et de l'industrie, pour doubler les quantités de distribution et d'approvisionnement supplémentaire et régulière, dans le cadre du programme tracé par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. Le ministre avait déjà inspecté, en compagnie des autorités locales de la wilaya d'El Meniaa, les nouvelles structures dont vient de se doter le secteur, à l'instar des nouveaux sièges de la Direction du commerce et de la promotion de l'exportation, l'Inspection régionale du commerce, et la Chambre de commerce et d'industrie de wilaya "Al Wouroud".