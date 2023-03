Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a rencontré à Houston (Etats-Unis), en marge de sa participation aux travaux de la 41e édition de la Conférence sur l'énergie "CERAWeek 2023", des responsables de nombre de grandes compagnies énergétiques américaines, avec lesquels il a évoqué, essentiellement, les perspectives de partenariat et de coopération avec le Groupe Sonatrach, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

A ce titre, M. Arkab s'est entretenu avec le président de la compagnie américaine "Chevron" pour l'exploration et la production, Clay Neff, avec lequel il "a passé en revue les perspectives d'investissement et de partenariat entre Sonatrach et Chevron en matière de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures, pour élargir les réserves du pays en hydrocarbures et répondre aux besoins nationaux à long terme, tout en sécurisant les approvisionnements énergétiques mondiaux, notamment vers l'Europe", précise le communiqué.

Les deux parties ont également examiné "les voies et moyens de renforcer la coopération en matière d'accompagnement technique et technologique en amont pétrolier et gazier et des services, et de réduction des émissions de carbone tout au long de la chaîne de valeur des hydrocarbures".

Par ailleurs, M. Arkab a effectué, avec la délégation qui l'accompagne, une visite sur le terrain au Centre de contrôle à distance des puits relevant de la compagnie "Chevron", où il a suivi un exposé détaillé sur les données avancées de forage et les méthodes de travail et de contact direct avec les gisements, les puits et les zones d'opérations.

Le ministre s'est, en outre, entretenu avec la PDG de la compagnie "Occidental Petroleum Corporation", Vicki Hollub, avec laquelle il a évoqué les relations de coopération entre Sonatrach et cette firme américaine, ainsi que les voies de les renforcer et promouvoir, notamment dans les domaines de la prospection et de l'exploration des hydrocarbures, et du développement des gisements au titre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, selon le communiqué du ministère. Au niveau du ministère américain du Commerce, M. Arkab a rencontré le président directeur général (PDG) de PPG Energy, une entreprise américaine qui propose des services dans le domaine de l'électricité et du pétrole, avec qui il a évoqué "les expertises et nouvelles technologies en matière d'approvisionnement en électricité et services pétroliers".

Dans le même cadre, les deux parties ont convenu de tenir des réunions, en visioconférence, avec les filiales du Groupe Sonatrach pour discuter des solutions technologiques en termes de services pétroliers.

Le ministre s'est, par ailleurs, entretenu en marge de sa participation à cette Conférence avec le vice-président de la société d’ingénierie géophysique TGS Nopec, autour "des voies de renforcement de la coopération en matière d'études géologiques et géophysiques, mais aussi des services relatifs aux hydrocarbures en vue de redoubler d'efforts dans les domaines d'exploration et de forage du pétrole et du gaz en Algérie, en exécutant une série de prospections géologiques et géophysiques avancées, en plus des nouvelles techniques des énergies solaire et éolienne". A ce propos, les deux parties ont convenu de mettre en place un plan d'action et de tenir des réunions, en visioconférence, avec l'Entreprise nationale de géophysique (ENAGEO) relevant du Groupe Sonatrach, pour un accompagnement technologique en la matière, a précisé la même source. Il convient de noter que M. Arkab prend part à la 41e édition de la Conférence "CERAWeek 2023", organisée du 6 au 10 mars à Houston (Etats-Unis), à la tête d'une délégation de haut niveau composée de cadres du ministère, de Sonatrach, de Sonelgaz et de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).