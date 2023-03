Les anévrismes de l'aorte abdominale sont la 3e cause de décès cardiovasculaire. En France, 6000 personnes en meurent chaque année : un chiffre qui pourrait être divisé par deux si la maladie était dépistée à temps.

La plupart des artères peuvent être le siège d'un anévrisme (une dilatation de la paroi). Lorsque cette dilatation touche l'aorte abdominale (le plus souvent entre les artères rénales et la bifurcation aortique, au niveau de l'abdomen) cela entraîne une augmentation de la fragilité de la paroi aortique au point de pouvoir se rompre et entraîner la mort.

PRINCIPAL FACTEUR DE RISQUE : LE TABAC

En France, on estime que 6000 personnes en décèdent chaque année. Les facteurs de risque sont multiples : avoir des antécédents familiaux d'anévrisme de l'aorte abdominale (AAA), avoir des troubles cardiovasculaires et notamment de l'athérosclérose ou de l'hypertension. Mais le principal facteur de risque est le tabagisme.

"La corrélation entre le tabagisme (actuel ou ancien) et la découverte d'un AAA est d'autant plus élevée que la durée du tabagisme ou la consommation (en nombre de cigarettes/jour) sont élevées" souligne la Haute autorité de santé (HAS). Cette dernière préconise donc aux médecins de proposer un dépistage aux hommes entre 65 et 75 ans fumeurs ou ayant été fumeurs ainsi qu'aux hommes entre 50 et 75 ans présentant des antécédents familiaux. Car en cas de rupture de l'aorte, le risque de décès est de 80%.

PEU DE SYMPTÔMES AVANT-COUREURS

Ce dépistage est d'autant plus important que l'anévrisme de l'aorte abdominale évolue silencieusement d'où le surnom que lui ont donné les Américains de "silent and instant killer". Il vise à détecter l'AAA, dans la population à risque, avant la rupture. Des études ont en effet montré que cela diminuait la mortalité d'origine aortique de 45%.

L'examen de dépistage et de confirmation diagnostique est l'échographie-doppler. Il s'agit d'un examen rapide, non invasif (donc bien toléré) et particulièrement performant. Il permet de mesurer le diamètre maximal de l'aorte, mais également de rechercher d'autres anévrismes pouvant être associés à l'anévrisme de l‘aorte abdominale (AAA).

ET EN CAS DE DÉPISTAGE POSITIF ?

Si le dépistage montre une dilatation de l'artère aortique entre 30 et 50 mm, le médecin va proposer un suivi régulier afin de surveiller son évolution et son éventuelle croissance. Dans le même temps il va diminuer le risque en :

- proposant une aide au sevrage tabagique

- normalisant la tension artérielle

- contrôlant le diabète et/ou le cholestérol

- stabilisant une éventuelle broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)

- réduisant le surpoids.

En revanche, si le diamètre de l'artère dépasse les 50 mm, ou si sa croissance est supérieure à 10 mm par an, le médecin propose une prise en charge chirurgicale. Le choix du traitement (chirurgie ouverte ou endovasculaire) se fait alors en fonction de la taille et la morphologie de l'anévrisme et des facteurs de risque du patient.