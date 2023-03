Six (6) interventions chirurgicales complexes en neurologie ont été effectuées à Constantine et 40 consultations médicales spécialisées dans la même spécialité ont été assurées à Khenchela dans le cadre d’un jumelage inter-hôpitaux, entre le Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Constantine et l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Khenchela, apprend-on jeudi du responsable de communication auprès du CHU de Constantine, Aziz Kaabouche.

Réalisées au service de neurologie du CHU de Constantine par une équipe médicale composée d’une vingtaine de professeurs et chirurgiens spécialistes des deux établissements de santé, les opérations chirurgicales ont été menées au profit des patients présentant des anomalies au niveau de différentes parties du système nerveux en rapport avec la moelle épinière ou l’encéphale, notamment des lésions au canal lombaire étroit et au canal carpien, a-t-on expliqué.

Parallèlement, des consultations spécialisées ont été assurées à Khenchela dans le cadre de ce jumelage pour 40 patients soufrant de différentes pathologies neuro-dégénératives et diverses affections telles que les maladies d'Alzheimer, de parkinson, de schizophrénie, du spectre de l'autisme, la sclérose en plaques, ou l'épilepsie, précise-t-on.

Lancée mardi dernier, cette mission médicale de jumelage entre le service de Neurochirurgie du CHU Constantine et l'EPH Khenchela a été couronnée de "succès", vu la réussite des interventions chirurgicales complexes, a fait savoir le même responsable. Ce jumelage a également renforcé la collaboration entre les professionnels de la santé au CHU de Constantine et de l'EPH Khenchla, et a contribué à l’amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients, a souligné M. Kaabouche.

La prochaine mission aura lieu après le mois sacré de Ramadan et sera consacrée à la consultation et à l’admission des patients nécessitant des interventions chirurgicales plus complexes, a-t-il noté.