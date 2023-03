L'établissement hospitalier spécialisé (EHS) Salim Zemirli à El Harrach (Alger) organise, à partir de lundi, des journées portes ouvertes pour sensibiliser à l'importance de l'alimentation saine, notamment en prévision du mois sacré de Ramadhan, indique vendredi un communiqué de l'hôpital.

Dans le cadre de la semaine de prévention organisée par le ministère de la Santé, et en prévision du mois sacré de Ramadhan, l'EHS Salim Zemirli d'El Harrach organise, du 6 au 8 mars en cours, des journées portes ouvertes de sensibilisation sur les différentes maladies et problèmes de santé auxquels le citoyen peut être exposé, en cas d'une mauvaise alimentation pendant le mois sacré, précise la même source.

Les axes de cette campagne de sensibilisation qui sera animée par des spécialistes en médecine interne et des nutritionnistes, portent sur "l'alimentation saine et la nécessité du retour au mode de vie sain".

Plusieurs thématiques seront également abordés lors de cet événement, tels que "le diabète, l'hypertension artérielle (HTA) et les accidents vasculaires cérébraux (AVC), ou encore l'apnée du sommeil, les accidents domestiques, la prévention contre la drogue et le tabagisme, l'hygiène hospitalière et la prévention des maladies transmissibles".