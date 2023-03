Poétesse, animatrice et productrice d’émissions radiophoniques, Zahra Fadli est l’une des figures artistiques engagées, et qui ont brillé depuis quelques années à Bouira, où elle continue à mettre son talent au service de la culture.

Rencontrée à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme (8 mars) l'artiste a confié à l’APS que le début de sa carrière professionnelle de poétesse remonte aux début de l’année de 2004 lorsque elle a participé au premier concours du ministère de la Culture.

"Les débuts n’étaient pas faciles, mais j’ai réussi à franchir d’importants obstacles pour arriver à ce stade de performance dans le domaine de la culture".

Zahra Fadli est une poétesse, mais aussi, animatrice et productrice d’émissions culturelles à la radio locale de Bouira.

Son talent poétique réside dans son vaste champ d’inspiration en tamazight et en arabe, ainsi que dans son verbe facile, qui lui ont permis, d’ailleurs, de décrocher le premier prix du président de la République le 1er novembre 2004 avec son poème " la fleur des martyrs ".

En 2008, l’artiste a brillé sur scène avec son fameux poème révolutionnaire intitulé " l’Algérie, le trésor des martyrs ", en décrochant pour la deuxième fois le prix du président de la République lors d’un concours organisé par le ministère de la culture.

Pour donner une nouvelle impulsion à son activité, Zahra Fadli a créé en septembre 2009 une association culturelle locale " Tigejda " (les piliers).

L’artiste a remporté aussi le 3e prix de la Journée internationale de la poésie organisée en 2007 par le centre culturel Mouloud-Mammeri de Bouira.

Outre la poésie, l’artiste produit et anime également des émissions culturelles à la radio locale de Bouira.

Sa voix et la maîtrise du verbe en tamazight et en arabe lui ont permis de promouvoir davantage son image d’artiste auprès des auditeurs.

Elle possède une riche bibliographie, dont le chant patriotique en Tamazight, " L’Algérie, ma fierté" réalisé en 2022, ainsi qu’un recueil de poésie, traitant de la Révolution nationale, des martyrs et des épreuves endurées par les femmes durant la guerre de libération.

"Hadarth Fellas" (préserver là) est un autre poème écrit par Zahra Fadli en hommage à la star de la chanson kabyle, Lounis Ait Menguellet. L’artiste a écrit aussi "D Nukni I Dnestath" (Elle, c'est nous), un poème glorifiant les valeurs identitaire du peuple algérien. Durant sa carrière, l'artiste a animé plusieurs activités culturelles, dont des galas de grands artistes à l’image d’Ait Menguellet, Akli Yahiaten, Farid Ferragui et Nadia Benyoucef. " J’aime beaucoup l’animation culturelle, cela provient de mes profondes convictions, je continue à travailler plus comme poétesse, animatrice et productrice, pour donner un nouveau souffle à notre culture ", a confié Zahra Fadli.

Récemment elle s’est découvert une nouvelle passion pour le cinéma, qu’elle compte exploiter en montant un projet cinématographique.

"Je suis en train de préparer un film musical retraçant le parcours d'un artiste portant le titre +Thirga+" (Le rêve), a confié à l’APS, l'artiste Zahra Fadli, qui avait réussi à surmonter beaucoup d’entraves de son environnement familial et social conservateur pour se consacrer entièrement à l’art et à la poésie dès son jeune âge.