La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a annoncé mercredi qu'elle était prête à apporter son soutien aux autorités centrafricaines pour la libération des 20 soldats des forces gouvernementales centrafricaines pris en otage par les rebelles.

Le 14 février dernier, une vingtaine d'éléments des Forces armées centrafricaines (FACA) ont été pris en otage par les éléments de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) au village Sikikédé dans la préfecture de la Vakaga, dans le nord-est de la République centrafricaine (RCA).

Les 20 soldats des forces nationales pris en otage à la suite de l'attaque des rebelles perpétrée aux alentours de Sikikédé sont "une préoccupation importante que nous discutons avec le gouvernement centrafricain et les forces nationales.

Nous allons apporter tout le soutien qui nous sera demandé par les autorités nationales", a déclaré Valentine Rugwabiza, cheffe de la MINUSCA.

Concernant la résurgence de l'utilisation des engins explosifs par les rebelles de la CPC dans le pays, Mme Rugwabiza a indiqué que la mission onusienne poursuivrait les formations d'équipes de recherche et de détection au sein des bataillons des régions exposées et appuierait directement les autorités nationales dans l'amélioration de leur capacité à prévenir et à lutter contre l'utilisation des engins explosifs et d'autres moyens d'agression ou de déstabilisation.