La vice-secrétaire générale de l'ONU et présidente du Groupe des Nations unies pour le développement durable, Amina Mohammed, a appelé à des solutions portées par l'Afrique qu'elle considère comme fondamentales pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) dans le continent.

Elle a fait ces remarques alors qu'elle s'adressait à la neuvième session du Forum régional africain sur le développement durable (FRADD-9), qui se déroule du 28 février au 2 mars dans un format hybride à Niamey, capitale du Niger, et en ligne, a indiqué la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), l'un des co-organisateurs du forum, dans un communiqué publié mardi.

Mme Mohammed a également appelé à davantage de leadership, d'engagement et d'investissements pour atteindre les ODD en Afrique.

"Les dirigeants mondiaux doivent se fixer des ambitions claires pour réduire la pauvreté et les inégalités d'ici 2030 et doivent le faire en investissant en Afrique, dans nos économies et nos populations, en particulier auprès des femmes et des jeunes", a-t-elle ajouté.

Le f orum est organisé conjointement par la CEA, le gouvernement du Niger en collaboration avec l'Union africaine (UA), la Banque africaine de développement (BAD) et d'autres entités du système des Nations unies.

Il a pour thème : "Accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et intégrale de l'Agenda 2030 pour le développement durable et de l'Agenda 2063".

Citant l'augmentation du commerce intra-africain et le potentiel de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) pour sortir 30 millions d'Africains de la pauvreté, Mme Mohammed a souligné que les dirigeants africains avaient considéré l'industrialisation durable et la diversification économique comme clés du développement de l'Afrique.