Plusieurs associations et organisations nationales ont appelé à la mise en place de mécanismes pour accompagner la femme dans divers domaines, saluant les efforts des pouvoirs publics visant à renforcer et à promouvoir son rôle notamment dans les volets social, politique et économique.

Les associations ont rappelé à la veille de la célébration de la journée internationale des femmes, les acquis réalisés par la femme algérienne qui a occupé des postes dans plusieurs secteurs, citant les dispositions prises pour favoriser son émancipation et les articles y afférents prévus dans la Constitution amendée de 2020, notamment ceux relatifs à la parité entre hommes et femmes et à la protection de la femme contre les différentes formes de violence.

Dans une déclaration à l'APS, la présidente de l'Association "Houria" pour la femme algérienne, Mme Harichane Atika s'est félicitée des programmes nationaux destinés à la promotion de la femme, ainsi que des acquis réalisés grâce à la volonté politique visant la promotion et l'émancipation de la femme dans plusieurs domaines.

Mme Harichane a souligné l'importance de soutenir ces programmes avec des mesures visant à accompagner la femme dans divers domaines pour renforcer son rôle dans le développement notamment la femme au foyer et la femme rurale, saluant par la même occasion le rôle des Conseils de médiation et les missions des cellules d'écoute au niveau des centres en charge des affaires familiales pour soulever les préoccupations de la femme en milieu familial.

L'intervenante a souligné l'impératif de prendre des mesures permettant à la femme de concilier son rôle en tant que femme active et mère de famille, notamment en prolongeant la durée du congé de maternité et en revoyant les heures d'allaitement, outre la garantie des centres d'accueil réservés à la petite enfance.

Elle a préconisé d'établir des études pour évaluer le rôle de la femme en prévision de l'installation de mécanismes visant à renforcer l'accompagnement en tant qu'élément efficace de développement.

Dans ce contexte elle a indiqué que les activités de son association sont liées à la formation, à travers un programme visant à faire connaître aux jeunes leurs responsabilités, notamment juridiques et psychologiques, outre le lancement d'un projet appelé "Sanad", qui est un mécanisme encadré par des cellules d'écoute au sein de l'association, et qui sont composées de juristes et de psychologues et d'une conseillère familiale pour écouter les préoccupations de la femme et contribuer à son accompagnement.

De son côté, la présidente de "l'organisation nationale au parcours authentique des énergies créatives", Tassaadit Naïma, a souligné l'importance de mettre en place des mécanismes pour accompagner la femme créative et innovante dans les différents domaines, notamment la femme artisane, y compris celle au foyer et la femme aux besoins spécifiques, dans le but de les encourager à contribuer au développement.

Mme Tassaadit a également appelé à la mise en place d'une instance pour le renforcement de la protection des innovateurs, suggérant la prise de mesures pour encourager cette catégorie et lui permettre de mettre en valeur ses capacités créatives.

Pour sa part, la présidente de la Commission nationale des femmes travailleuses de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Soumia Salhi, a indiqué que le renouvellement des commissions des femmes travailleuses au niveau des Unions de wilayas, a été entamé à la fin de 2022, afin de prendre en charge leurs préoccupations.

Mme Salhi a révélé que la Commission nationale des femmes travailleuses est en train d'élaborer le projet de "Guide de la femme travailleuse", qui sera prêt en mai prochain.

Il comprendra les différents textes sur les droits de la femme en général et de la femme travailleuse en particulier.

Il abordera les différentes préoccupations de cette catégorie et sera accompagné de suggestions.

La même responsable a mis l'accent sur l'importance d'un environnement adéquat pour les femmes travailleuses afin d'encourager leur participation au processus de développement, appelant à la mise en place de mesures pour alléger les charges de leur quotidien, notamment à travers la création d'établissements et de centres d'accueil de l'enfance pour leur permettre de concilier entre leur devoir familial et leur rôle professionnel.