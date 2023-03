Asma, une jeune femme de Mila, a choisi de se spécialiser dans la pâtisserie sans gluten, destinée aux personnes souffrant de troubles digestifs, un créneau qui a peu à voir avec sa formation d’ingénieur en.... hydraulique.

A l’origine de ce choix, Asma a indiqué que son intérêt pour la nutrition des personnes ayant une santé délicate, était né des soucis qui lui venaient d’une personne malade dans sa famille.

De plus, ayant eu des difficultés à trouver un travail dans sa spécialité, elle s’est tournée, peu à peu, vers la nutrition et plus précisément, la pâtisserie sans gluten.

Les encouragements de son propre entourage ont aidé Asma à continuer dans cette voie.

Elle confie que son père l’aide à gérer son activité dans un local, pendant qu’elle s’occupe de l'approvisionnement en produits et matières premières nécessaires pour la confection de petits fours, macarons et autres bouchées au chocolat, sans gluten et sans glucose.

Grâce aux réseaux sociaux, Asma a pu faire connaître ses produits et à nouer des relations avec des clients dans les wilayas voisines, Constantine et Jijel notamment , ce qui lui a permis de développer son commerce.

En dépit des difficultés que rencontre Asma dans la poursuite de son commerce spécialisé, en particulier la cherté des matières premières et les surcoûts du transport pour se déplacer chez des fournisseurs loin de Mila, elle persévère et s’arme de volonté pour s’imposer dans le créneau qu’elle a choisi et satisfaire au mieux sa clientèle. Pour ce faire, Asma a exprimé sa volonté de continuer à se former dans la nutrition des personnes ayant des restrictions alimentaires pour des raisons de santé.

Elle dit se documenter et se spécialiser davantage pour créer sa propre marque, en offrant des produits "exclusifs".

Asma œuvre, en outre, à diversifier les produits qu’elle met à la disposition de ses clients constamment, tandis que d’autres sont réalisés sur commande.

Jugeant faire plus dans "l'humanitaire", elle dit cibler, en sus de personnes malades, d’autres clientèles spécifiques, à l’instar des personnes âgées et des sportifs qui ont des exigences particulières en matière de nutrition.