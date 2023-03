La Commission du football féminin de la Fédération algérienne de football, organise un tournoi Futsal le jeudi 9 mars au niveau de la salle de la Coupole de l’Office du complexe olympique Mohamed Boudiaf, à l'occasion de la célébration de la journée internationale des femmes, a indiqué l'instance fédérale mercredi.

Un riche programme est au menu de cette journée en l'honneur de ces dames, notamment les anciennes joueuses de la première génération de la sélection nationale féminine A, et qui s'inscrit également dans le cadre de la démarche de développement et de promotion du Futsal féminin que prône la FAF à travers le territoire national, précise la même source.

Quatre équipes de 7 à 8 joueuses disputeront un mini championnat où les deux équipes ayant obtenu le plus grand nombre de points animeront la finale qui sera suivie par une cérémonie de remise de trophées aux vainqueurs et de cadeaux à plusieurs convives qui seront honorées à cette occasion parmi d’anciennes arbitres, des journalistes sportives, des cadres de l’ITS/INFS de Dely Ibrahim et de présidentes de clubs féminins.