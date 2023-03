Quarante-trois (43) exposants prennent part à la deuxième édition du Salon local de l’industrie et des services "Oasis investissement" ouvert mardi à Touggourt. Les participants à cette manifestation dont des Petites et moyennes entreprises (PME) exposent leurs produits et services liés, entre autres, à l’industrie agroalimentaire, la fabrication de produits en plastique, les matériaux de construction, l’urbanisme et la publicité.

Placée sous le slogan "L’entreprise locale et les perspectives d’exportation", cette nouvelle édition a pour objectif d’offrir un espace aux exposants d'échange et de partage de savoir-faire et d'expériences, afin de contribuer à la promotion et la valorisation des produits locaux, en plus de débattre les possibilités de les exporter à l’étranger, a déclaré à l’APS, le directeur de l’industrie de la wilaya, Hocine Hemmal.