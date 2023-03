Les grandes capacités de l’Algérie dans le domaine des énergies renouvelables ont été soulignées par les spécialistes ayant pris part à la première conférence scientifique internationale sur le "Développement durable, énergie et environnement: modélisation et prospective", dont les travaux se poursuivent mardi à l’Université Mustapaha-Stambouli de Mascara.

Pour Dahkal Asmaa, de l’université de Mascara, "l’Algérie dispose d’énormes capacités dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire et l’énergie éolienne", soulignant la volonté de l’Etat de les valoriser à travers l'exploitation optimale des espaces naturels, dont le plus important est le Sud du pays qui constitue un important réservoir d’énergie solaire durable. Salah-Eddine Sari, enseignant au Centre universitaire de Maghnia (Tlemcen), a souligné, pour sa part, que les investissements dans le domaine des énergies renouvelables ont connu une augmentation durant ces trois dernières années grâce à la création de start-up spécialisées, "ce qui permet un développement économique durable", a-t-il dit.

Moulay Fatma, de l’université de Sidi Bel-Abbes, a fait observer que l’Algérie dispose "d’importants moyens dans différentes sources d’énergies renouvelables", notamment dans le solaire, insistant sur la nécessité de "renforcer les investissements publics et privés pour l’exploitation de ces énergies". Imad-Kamel Hussein, de l’université "Al Fourat" (Irak), a fait savoir, quant à lui, qu’une étude menée par son université dans plusieurs pays arabes, il y a deux années de cela, a montré que l’Algérie a "le plus grand taux d’ensoleillement à l’échelle de la région méditerranéenne, ce qui lui permet de trouver des énergies alternatives à l’énergie conventionnelle". Cette rencontre, dont les travaux seront clôturés mardi soir, est organisée par la Faculté des Sciences économiques et commerciales et des Sciences de gestion de l’université Mustapha-Stambouli de Mascara, avec la participation d’enseignants et chercheurs spécialisés de plusieurs universités d’Algérie, d’Italie, d’Irak et du Nigéria.