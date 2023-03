Le nombre de femmes commerçantes en Algérie a augmenté de près de 18% au cours des cinq dernières années, atteignant près de 182.000 femmes début mars en cours, a appris l'APS auprès du Centre national du registre de commerce (CNRC).

Selon les données du CNRC, le nombre de femmes commerçantes est passé de 154.316 en 2018 à 173.687 fin 2021, puis à 179.037 à la fin 2022, pour atteindre 181.820 début mars en cours, ce qui représente une augmentation de 27.504 commerçantes en cinq ans, soit un taux de croissance de 17,8 %. Les femmes représentent actuellement environ 8% du nombre total des commerçants inscrits au CNRC, estimés début mars à 2.246. 725, selon la même source. Sur le nombre total de femmes commerçantes actuellement immatriculées (181.820 commerçantes), 166.115 commerçantes sont immatriculées en tant que personnes physiques et 15.705 en tant que personnes morales (gérantes d'entreprises).

Concernant la répartition géographique des commerçantes, le plus grand nombre d'entre elles se trouvent dans les grands pôles économiques et urbains, notamment dans la capitale qui arrive en tête avec 19.607 commerçantes, suivie d'Oran (11.787 commerçantes), Tizi Ouzou (7227 commerçantes), Constantine (6540 commerçantes), Sidi Bel Abbès (6227 commerçantes), Tlemcen (5757 commerçantes) et Blida (5477 commerçantes). Pour ce qui est la moyenne d'âge des femmes commerçantes inscrites en tant que personnes physiques, les données du CNRC indiquent que la tranche d'âge entre 39 et 48 ans représente 25,20 % du nombre total de femmes inscrites, tandis que la tranche d'âge de 49 à 58 ans constitue 24,53 %.

Par secteur d'activité, les femmes commerçantes (personnes physiques) activent principalement dans le domaine de la distribution en détail, avec 85.695 femmes (48,29%), les services 70.192 (39,55%), la production de biens 15.639 (8,81%), la distribution en gros 5.605 (3,16 %), la production artisanale 283 (0,16 %) et l'exportation avec 61 femmes (0,03 %). Le nombre des femmes commerçantes activant en tant que personnes morales, a atteint 7.258 (40,52 %) dans le domaine des services, 4.873 pour la production des biens (27,21 %), 2.080 commerçantes en matière d'importation pour la revente en l'état (11,61%), 1.852 pour la distribution en gros (10,34%), 1.427 pour la distribution en détail (7,97%), 264 l'exportation (1,47%) et 157 commerçante dans le domaine de la production artisanale (0,88%). Par ailleurs, le nombre de femmes étrangères inscrites au registre du commerce a atteint, jusqu'au mois de mars courant, 633 femmes inscrites (187 commerçantes inscrites en tant que personnes physiques et 446 entreprises étrangères dirigées par des femmes).