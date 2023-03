La production industrielle en Allemagne a rebondi en janvier, malgré des reculs marqués dans l'automobile et la santé, selon les chiffres publiés par l'office fédéral statistique, suggérant que l'activité allemande pourrait échapper à la récession.

L'indicateur clé pour le secteur manufacturier a progressé de 3,5%, en données corrigées des variations saisonnières (CVS), et s'avère volatile après le recul observé au mois de décembre, corrigé à -2,4%, selon l'office Destatis.

"Les développements actuels incitent à un optimisme prudent", a commenté le ministère de l'Economie dans un communiqué. La diminution des goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement et des carnets de commandes toujours bien remplis font que "le ralentissement économique du début d'année sera modéré", ajoute le ministère.

La production de l'industrie manufacturière hors énergie et bâtiment a augmenté de 1,9% sur un mois. De fortes disparités sont observées entre secteurs: la production dans les branches énergivores a augmenté de près de 7%, après le recul marqué l'an dernier au pire de la hausse des prix d'énergie dans le sillag e du conflit en Ukraine. La fabrication d'équipements électroniques (+7,1%) et de produits chimiques (+9,8%) ont ainsi tiré l'indice. Les productions de véhicules et de pièces automobiles (-5,2%) et de produits pharmaceutiques (-12,9%), importants pour l'industrie allemande, ont en revanche évolué "très négativement", souligne Destatis. Par rapport à janvier 2022, la production industrielle a globalement baissé de 0,9% (données CVS).