La Banque centrale australienne a une nouvelle fois relevé mardi ses taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé depuis mi-2012 pour tenter de contenir l'inflation galopante mais cette mesure va peser sur les emprunteurs.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a augmenté ses taux d'intérêt de 25 points de base à 3.6%, ce qui constitue la dixième hausse successive. Ces hausses font l'objet de critiques de la part des ménages qui ont des emprunts et voient ainsi le coût de leurs prêts augmenter alors que les Australiens sont confrontés à l'emballement des prix de l'alimentation et de l'énergie.

"L'inflation mondiale reste très élevée. Il faudra un certain temps avant que l'inflation ne revienne aux taux visés", a déclaré le gouverneur de la Banque, Philip Lowe, dans un communiqué. Cette hausse des taux, largement attendue, intervient au moment où les Banques centrales du monde entier continuent de resserrer leur politique monétaire face à la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, en partie causée par le conflit en Ukraine.

L'Australie, comme la plupart des pays qui luttent contre l'inflation, recherche un délicat équilibre entre la maîtrise des prix et la nécessité de ne pas être trop agressive afin de ne pas déclencher une récession. Le ministre de l'Economie Jim Chalmers a estimé qu'une hausse des taux "rendra la vie plus difficile pour de nombreux Australiens qui sont déjà sous pression". "Cette hausse était attendue, elle a été signalée, les marchés l'ont anticipée, mais elle n'en sera pas moins douloureuse", a-t-il déclaré.

Un autre enjeu majeur est de savoir dans quelle mesure les propriétaires australiens sont capables d'encaisser la hausse des taux d'intérêt de leurs emprunts immobiliers. Le cabinet d'études de marché Roy Morgan a estimé l'an dernier qu'un ménage australien sur cinq était en situation de "stress hypothécaire" et avait du mal à rembourser ses emprunts.