Masque, lotion purifiante, fumigation : découvrez quatre recettes à base d'huiles essentielles pour purifier la peau grasse et soigner les boutons d'acné? Boutons blancs, boutons inflammés, points noirs, pores dilatés... Autant de manifestations de l'acné, une maladie de la peau due à un excès de sébum d'origine hormonale, souvent couplé à la prolifération d'une bactérie : Propionibacterium acnes. Si elle touche principalement les adolescents, elle peut aussi récidiver à l'âge adulte. Avec leur action antibactérienne, astringente et sébo-régulatrice, les huiles essentielles ont une place de choix dans l'arsenal antiboutons.

UN MASQUE HUILES ESSENTIELLES ET ARGILE

Pour un masque combinant l'action purifiante de l'argile verte et astringente et sébo-régulatrice des huiles essentielles, mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse 2 c. à soupe d'argile verte, 2 c. à soupe d'eau, 5 gouttes d'HE de lavande, 5 gouttes d'HE de tea tree, 1 c. à soupe d'huile végétale d'amande douce. Appliquer sur la peau, laisser poser une dizaine de minutes puis rincer soigneusement à l'eau tiède. à faire 1 fois par semaine.

UN MÉLANGE PURIFIANT D'HUILES ESSENTIELLES

Dans un flacon de 30 ml, mélanger 1 ml d'HE de thym à géraniol, 1 ml d'HE de thym à bornéol, 1 ml d'HE de géranium rosat, 1 ml d'HE de palmarosa. Compléter avec de l'huile végétale de rose musquée du Chili. On applique ce mélange sur les boutons avec un pinceau ou un coton-tige 2 fois par jour.

UNE FUMIGATION PEAU NETTE

Faire bouillir ½ litre d'eau. Hors du feu, ajouter 2 gouttes d'HE de lavande vraie, 1 goutte d'HE de lavandin super, 1 goutte d'HE de tea tree, 1 goutte d'HE de saro, 1/2 jus de citron. Une serviette sur la tête, faire un bain de vapeur durant 5 minutes, puis essuyer soigneusement le visage après.

LES SOLUTIONS EXPRESS ANTI-BOUTONS

Sur un "spot", appliquer une goutte pure d'HE de tea tree pour une action antibactérienne. Sur une peau sensible, diluer l'huile essentielle de tea-treedans un peu d'huile végétale. Sur un bouton infecté, tester l'HE de lavande aspic, anti-inflammatoire et cicatrisante, à raison d'1 goutte pure.

En soin de fond, on ajoute une goutte d'HE anti-acné dans sa crème de jour. Celle de tea tree est la plus connue, mais on peut tester celle de géranium rosat, astringente et antiseptique et à l'agréable senteur florale, ou celle de palmarosa.

LE CONSEIL EN +

Après le démaquillage et avant l'hydratation, on applique quelques pschitts d'hydrolat de lavande vraie ou de géranium rosat pour une action assainissante et une agréable sensation de propre. Du côté de la phytothérapie, on mise sur la racine de bardane ou la sommité de pensée sauvage afin de réguler la sécrétion de sébum. A prendre zn ampoules, gélules ou tisanes, 2 à 3 fois par jour.