L'acné touche de plus en plus de femmes adultes. En quelques années, c'est même devenu l'un des premiers motifs de consultation chez le dermato. Nos conseils pour rééquilibrer la peau sans l'irriter et faire disparaître ces imperfections.

Pourquoi les boutons surviennent-ils parfois à l'âge adulte, comment les combattre le plus efficacement et retrouver une jolie peau ? On vous dit tout pour faire la guerre aux boutons !

Quelles sont les causes de l'acné adulte ?

Des études récentes montrent que, en plus du stress, de l'hérédité, de l'alimentation et des dérèglements hormonaux, la pollution serait elle aussi responsable d'une peau plus grasse, plus brillante et davantage sujette aux points noirs, aux microkystes et à l'acné. Et ce, même si on n'a pas souffert d'acné à l'adolescence. Les principales coupables : les particules fines, telles que le plomb, l'oxyde d'azote ou encore le monoxyde de carbone, dont le niveau au cours des cinq dernières années aurait progressé de près de 8 % en milieu urbain dans le monde. Mais les perturbateurs endocriniens sont aussi mis en cause...

Et au niveau du visage ?

Des boutons apparaissent, de type acné inflammatoire. Ils se situent plutôt sur le bas du visage. Et plus particulièrement sur le menton, les maxillaires, le cou et parfois même sur le décolleté. La peau devient plus sensible et a tendance à se déshydrater. Surtout, ces imperfections laissent souvent des traces : des mini-cicatrices sous forme de taches rouges ou brunes, qui ne s'estompent plus. À partir de la quarantaine, ces marques s'accompagnent en plus d'une perte d'éclat et de fermeté, de rides et de ridules.

Les meilleurs actifs contre les boutons ?

Pour lutter contre cette acné tardive, les crèmes et autres sérums contiennent des ingrédients ciblés. Du zinc, par exemple, un actif de référence en dermatologie, qui possède des propriétés antibactériennes, séborégulatrices et cicatrisantes, ou du gluconolactone et du niacinamide, aux vertus anti-inflammatoires et séborégulatrices. Certains soins intègrent de l'acide glycolique ou salicylique, dont l'effet "peeling" gomme les cellules mortes et limite les imperfections, élimine les comédons et affine les pores dilatés.

À utiliser de manière ponctuelle, par exemple dans un masque hebdomadaire, pour lisser et clarifier le teint sans agresser l'épiderme. Tout comme le charbon végétal, capable d'absorber les brillances, ou encore les différentes argiles aux propriétés assainissantes, qui permettent de redonner de la luminosité aux teints brouillés.

Que se passe-t-il au sein de la peau ?

Non seulement la pollution contribue à accroître le niveau de sébumsécrété par les glandes sébacées, mais elle a surtout un impact sur la qualité de ce dernier. Le squalène, notamment, un lipide présent dans le sébum, modifie sa composition chimique lorsqu'il est confronté aux polluants et aux rayons ultraviolets (en particulier les UVA). Il s'oxyde rapidement, ce qui crée un environnement favorable au développement de la bactérie P.acnes, mais également à l'inflammation et à la prolifération des points noirs.

Quels réflexes adopter contre les boutons ?

Objectif numéro un : rééquilibrer la peau sans la décaper ni l'irriter. Avec, comme premier réflexe, le nettoyage du visage deux fois par jour. Le matin pour réveiller l'épiderme et le préparer à recevoir des actifs anti-imperfections ; le soir, afin d'éliminer tout ce qui pourrait obstruer les pores, comme les traces de pollution, de maquillage, de sébum, de poussière... En choisissant un gel moussant doux (sans savon) ou une eau micellaire, qui permet de restaurer en même temps le pH de la peau. Puis, une lotion purifiante peut être utilisée pour resserrer le grain de peau et limiter les brillances.

Ensuite, ne pas zapper le soin : le matin, une crème hydratante légère, choisie dans une gamme anti-acné, et le soir, un soin traitant sur tout le visage. Il sera chargé de lutter contre les boutons, mais aussi éventuellement contre les signes de l'âge. Une fois par semaine, l'application d'un masque désincrustant détoxifie le teint et apporte davantage de netteté à l'épiderme.

Comment limiter les effets de la pollution sur la peau ?

En ville, surtout si l'on passe beaucoup de temps à l'extérieur, il peut être bénéfique d'utiliser des produits qui contiennent des ingrédients à l'action antipollution. En déposant un film protecteur, ils piègent les particules polluantes, les empêchant ainsi de se fixer à la surface de la peau. Sous forme de brume légère et invisible, à vaporiser même par-dessus le maquillage, pour diminuer l'hyperséborrhée et lutter contre l'oxydation du sébum (Aqua Urban, brume défense pollution de Galénic, ou Aqua Aeria, brume botanique oxygénante antipollution de Sanoflore, par exemple).

Quel maquillage contre les imperfections ?

Il faut choisir des textures fluides et non comédogènes pour ne pas aggraver l'état de la peau et éviter de superposer trop de couches, car cela peut favoriser l'apparition de boutons et de comédons. Le matin, par exemple, on peut tout à fait appliquer un fond de teint fluide et une poudre ou un blush après la crème de jour, à condition de choisir des soins non comédogènes.

Et si l'acné persiste ?

Il faut alors consulter un dermatologue. Pour une acné légère à moyenne, un traitement local, à base de peroxyde de benzoyle et de rétinoïdes, sera généralement le plus adapté, sauf si l'éruption est très inflammatoire. Si ce traitement ne suffit pas, des antibiotiques (cyclines) par voie orale peuvent être prescrits en renfort. Il est recommandé de consulter également son gynécologue, qui pourra si besoin changer la contraception. Par voie orale, l'isotrétinoïne reste un traitement efficace, mais il est réservé aux acnés sévèreset qui présentent un risque de cicatrices.

Des soins contre les imperfections Fluide antibrillance

Il renferme des particules matifiantes, de l'acide salicylique antiboutons et de la réglisse pour calmer les irritations et atténuer les rougeurs.

Crème lissante

Un soin à la texture légère, qui affine le grain des peaux grasses grâce à son duo d'acide salicylique et de bisabolol apaisant.

Sérum anti-âge

Correcteur global, il limite les imperfections grâce à ses actifs anti-inflammatoires et séborégula-teurs. Et de l'acide hyaluronique contre les rides.

Mousse nettoyante

Elle contient des huiles essentielles d'arbre à thé et de bergamote antibactériennes, d'ylang-ylang équilibrante et de lavande cicatrisante.

Lotion perfectrice

Avant le soin quotidien, elle s'applique sur peau propre pour resserrer les pores (extraits de menthe et acide salicylique) et pour matifier le teint (poudres absorbantes).

Correcteur unifiant

Ses pigments minéraux camouflent les défauts de la peau et unifient le teint, tandis que le prébiotique limite la récidive des imperfections.

Masque effet buvard

Zinc, acide salicylique, argiles blanche et verte (contre l'excès de sébum) et poudre de riz matifiante laissent la peau nette.

Soin teinté

Pour estomper boutons et points noirs et donner bonne mine, il combine ses pigments unifiants à des actifs antibactériens et anti-inflammatoires.

Fluide peaux sensibles

Velouté, il restaure l'équilibre du sébum et exerce une action anti-inflammatoire pour apaiser, hydrater et lutter contre les imperfections.