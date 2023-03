Le groupe Sonelgaz serait prêt à racheter la majorité des actions du club de l’ES Sétif, sociétaire de la Ligue 1 Mobilis, a-t-on appris mardi de source proche de la direction du club.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur général de la société ''ESS Black Eagles'' Brahim El Arbaoui a indiqué que ''l’administration du club, représentée par le président du conseil d’administration Abdelhakim Serrar, engagera officiellement à partir de dimanche prochain des négociations avec le groupe Sonelgaz sur le possible rachat par ce groupe de la majorité des actions du club''.

El Arbaoui a ajouté que le parrainage de l'ESS par le groupe Sonelgaz ''apportera un soulagement tant attendu'', assurant que ‘‘le groupe était le bienvenu’’. Il a également considéré que ‘‘toutes les dispositions relatives au parachèvement de cette opération ont été mises en place à l’avance’’.

Le même responsable a exprimé son optimisme avec cette transaction, relevant que ‘‘le groupe Sonelgaz boostera le club et contribuera sans doute d’une manière efficace à le sortir de la crise financière dans laquelle il se débat depuis plusieurs années'', et ''réaliser l’objectif des supporters des Black Eagles de jouer les premières places des les compétitions nationales et continentales’’.