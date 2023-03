Les deux ex-internationaux, Djamel Mesbah et Mohamed Benhamou ont rejoint le staff technique de la sélection algérienne des moins de 23 ans (U23), en vue de la double confrontation face au Ghana, dans le cadre du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23, indique mardi la Fédération algérienne de football (FAF).

Le sélectionneur national des U23, Noureddine Ould Ali a reçu l'aval de la Direction technique nationale (DTN) pour renforcer la barre technique de la sélection par ce duo qui avait été dans le staff technique de la sélection nationale des joueurs locaux A', finaliste du CHAN-2022 à Alger.

Pour rappel, la sélection nationale U23 prépare la double confrontation face au Ghana dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CAN U23, dont le match-aller sera disputé en Algérie, le 24 mars 2023 au stade du 19 mai 1956 d'Annaba, alors que le match retour est prévu à Kumasi, le 28 mars.

La CAN U23 se jouera du 2 au 26 novembre 2023.

Les trois premiers du rendez-vous continental représenteront l'Afrique aux Jeux olympiques JO-2024 à Paris.