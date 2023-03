Une exposition locale féminine des arts plastiques se tient, depuis jeudi à la maison de la culture Mohamed-Belkheir d'El Bayadh, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme (8 mars).

Cette manifestation culturelle enregistre la participation de cinq artistes de la wilaya d’El-Bayadh, Latéfa Nasri, Chikhaoui Fatima, Brahimi Fatima, Abdelli Soumia et Douaa Hosni Imane, a indiqué le directeur de cet établissement culturel, Fadlaoui Ghrissi.

A travers une quarantaine de tableaux, ces femmes artistes mettent en lumière leur créativité et font preuve d’une maîtrise parfaite des techniques de cet art pour traiter diverses thématiques avec doigté et sensibilité.

Les organisateurs de cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 12 mars, visent à faire découvrir le savoir-faire des artistes d’El-Bayadh et de les faire connaître auprès du large public, a expliqué le directeur de la maison de la culture.

Par ailleurs, selon le même responsable, le secteur de la culture et des arts, en coordination avec l'UNFA et les associations féminines locales, a élaboré un programme diversif ié à l'occasion du 8 mars dont des expositions d’artisanat, des récitals de poésie féminine et des représentations théâtrales entre autres.