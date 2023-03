L'Algérie a pris part à la célébration de la Journée arabe du patrimoine culturel, organisée par la Ligue arabe à son siège au Caire (Egypte), en coopération avec l'Institut émirati du patrimoine de Sharjah.

Lors de cette manifestation, qui a débuté dimanche sous le slogan "Le patrimoine populaire dans le monde arabe", la délégation algérienne a mis en exergue les réalisations de l'Algérie dans ce domaine notamment en ce qui concerne le recensement, la documentation, la classification et la valorisation du patrimoine national et le mettre à l'abri du vol, soulignant les efforts des pouvoirs publics dans l'accompagnement des associations nationales pour animer les festivals et les activités populaires, mais aussi les relier au secteur du tourisme.

Dans le même contexte, le représentant algérien a évoqué les musées nationaux et les parcs culturels nationaux que l'Algérie avait édifiés, à travers l'ensemble du territoire national, en plus de la classification de l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) de nombre d'él éments relevant du patrimoine culturel algérien immatériel dans sa liste du patrimoine mondial.

Au plan arabe, la proposition algérienne portant la création d'un "Centre arabe d'archéologie et de patrimoine civilisationnel" à Tipasa, en coordination avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), a été rappelée.

Cette manifestation a été ponctuée par la participation de la communauté algérienne établie en Egypte, et ce, pour faire connaitre les tenues et les bijoux traditionnels algériens.